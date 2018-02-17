YÖK Başkanı Saraç'tan açıköğretim zirvesi

Açıköğretim Fakültelerinin öğretim kalitesinin geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesine yönelik toplantı Ankara’da yapıldı. Prof. Dr. Yekta Saraç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Sefa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖK Eğitim-Öğretim, Strateji ve Proje Geliştirme Daire Başkanları ve ilgili fakültelerin dekanları katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, açıköğretim fakültelerindeki öğretim kalitesi ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu’nun hedefleri hakkında açıklamalar yaparak açıköğretim sisteminin mevcut durumuna ve geleceğine yönelik yapılacak olan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı:

“Açıköğretim Fakültemizde gerçekleştirilen kalite geliştirme çalışmaları hakkında kısa bir sunum yaptık. Daha sonra yeni öğretim yılında açmayı planladığımız programlar hakkında YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ile istişarelerde bulunduk. Kendilerinin uzaktan eğitim noktasında yapmış oldukları çalışmalarından istifade ettik. Çeşitli konular hakkında fikir alışverişlerinde bulunarak eğitim kalitemizi daha yükseğe çıkarmaya yönelik kararlar aldık. Bu toplantı vesilesiyle göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a teşekkür ediyorum” dedi.

Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çelik ise açık öğretim öğrencilerinin karşılaştığı sorunlar ve bunların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.