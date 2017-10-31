YÖK Başkanı Saraç KKTC'deki üniversite rektörleriyle görüşecek

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Saraç ve beraberindeki heyetin, 1 Kasım’da gerçekleştirecekleri ziyarette, YÖK tarafından kontenjan verilen KKTC'deki üniversitelerin rektörleriyle yükseköğretim sisteminde son dönemdeki gelişmeleri ele alacakları ve buradaki yükseköğretimin gelişimine katkı sağlayacak konuları değerlendirecekleri belirtildi.

Saraç, ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova'yı makamlarında ziyaret edecek ve beraberindekilerin, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve kurul üyeleriyle de görüşecekleri kaydedildi.