YÖK Başkanı: Hedef, bilim insanı yetiştirmek

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yaptığı yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından ilk kez başlatılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK)-Temel Bilimler Programları (TEBİP) Değerlendirme Toplantısı 5 Ocak’ta, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, İstanbul Üniversitesi'nde açılan fizik, kimya, matematik ve biyoloji programlarında oluşturulan ‘üstün başarı sınıflarında’ eğitim gören öğrenciler ve ders veren öğretim üyeleri bir araya geldi.

YÖK-TEBİP Üstün Başarı Sınıfları'nda, geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

"BÜTÜN SİSTEMDE BAŞARIYA ENDEKSLİ SEÇKİNCİ BİR YAPI KURUYORUZ"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, birçok yeni proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Beni en çok heyecanlandıran ve etkileyen proje ise YÖK-TEBİP oldu. YÖK-TEBİP Üstün Başarı Sınıfları'nda geleceğin bilim insanlarını yetiştireceğiz" dedi.

Yeni YÖK olarak ‘Kalite Kurulu’nu kurduklarını belirten Saraç, "Yine Türkiye'nin tanışmadığı, yurtdışında da örneği olmayan ama Türkiye'de her türlü fikrin sahibinin akademik ortamda da tasvip ettiği bir 'başarı sıralaması' şartı getirdik. Bütün paydaşlar bunu kabul etti. 100 alanda 2 bin kişiye burs vermek üzere gerçekleştirdiğimiz '102 bin' projesini başlattık. Ulusal ölçekte, kurgusu yepyeni ve Türkiye'de şimdiye kadar hiç uygulanmamış olan 100 öncelikli alanda, her bir çağrıda 2 bin kişiye doktora projesi çıkarıyoruz" diye konuştu.

Yeterince ilgi görmeyen programlarda da canlandırma çalışmaları yaptıklarını belirten Saraç, şunları söyledi:

"Başarılı olan öğrencilere yönelik burs vermeye başladık. Amacımız sınıfın başarısını da yukarı çekmek. Biz mümkün olduğunca başarılı öğrencilerin diğer öğrencileri yukarı çekmesini istiyoruz. İşin doğrusu bizim yükseköğretimle ilgili elitist bir yaklaşımımız var. Buradaki eliti belirleyen başarı. Bütün sistemde başarıya endeksli seçkinci bir yapı kuruyoruz. Aslında Türk yükseköğretim sistemi çok büyük bir değişim geçiriyor. Bunun farkında olunması ise 2-4 seneyi alacak. Aldığımız kararların netice vermesi bir zamana bağlı. YÖK Başkanı olduğumuzda Temel Bilimler'de yani Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik alanında 20'yi aşkın üniversitemizde sıfır öğrenci vardı. Şuan geldiğimiz nokta yeni YÖK'ün başarısı. Bu çalışma, azim ve yeni fikirle oldu."

"YÖK TEBİP PROJESİ, DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BİR İLK"

YÖK-TEBİP projesinin dünyada ve Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu projede, Türkiye genelinde bütün üniversitelerimizde Temel Bilimlerde ilk üç sıradaki başarılı öğrencilerimiz için bir sınıf kurduk. Müracaatları aldık ve seçkinci bir yaklaşım sergiledik. Bu projenin amacı, iyi öğrenciler yetiştirmekten öte, Temel Bilimlerde bilim insanı yetiştirmek. Bizim amacımız, sizleri bilim insanı olarak Türkiye'ye kazandırmak. Bu projede iyi öğrenci ve iyi kurgu lazım. Sizleri zorlayan müfredat, özel bir müfredat. Çünkü sizler özelsiniz. Sizleri Türkiye'nin yarını için yetiştirmeye çalışıyoruz."

91 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Öte yandan, toplantıda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Öktem ‘YÖK TEBİP’ konulu sunum yaptı.

YÖK-TEBİP Üstün Başarı Sınıflarında Fizik Bölümü'nde 28, Biyoloji Bölümü'nde 17, Kimya Bölümü'nde 22 ve Matematik Bölümü'nde 24 olmak üzere, toplam 91 öğrencinin eğitim aldığını söyleyen Öktem, "Programda İstanbul Üniversitesi dahil, 45 farklı üniversiteden kayıtlar aldık. Yine İstanbul Üniversitesi dahil, 6 farklı üniversiteden öğretim üyeleri bu sınıflardaki öğrencilere eğitim veriyor. Toplam 5 yurtta 70 öğrenciye konaklama imkanı, öğrencilerin hepsine ise YÖK tarafından 850 lira burs imkânı sağlandı" dedi.

Toplantıda, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Berker de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, YÖK Temel Bilimler Programları Üstün Başarı Sınıfları'nda eğitim alan öğrenciler ve ders veren öğretim üyeleri, düzenlenen yemekte bir araya gelerek, sohbet etti.