YÖK Başkanı açıkladı: 2017’de en fazla denklik verilen alan tıp

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurtdışında eğitim almış adayların denklik başvuruları için başlatılan online sistemi tanıttı. Saraç, burada yaptığı konuşmada 2017 yılına ait verileri de paylaştı ve yıl içinde en çok tıp alanında denklik verildiğini belirtti. Başkan Saraç’ın açıkladığı verilere göre, tıp alanını 820 denklikle mühendislik, 209 denklikle mimarlık ve 241 denklikle hukuk izledi. Türkiye’de diploma denkliği alanların yüzde 31.4’ünü Batı Avrupa ve Amerika’da, yüzde 68.6’sını diğer ülkelerde eğitim alanlar oluşturuyor. “Ülkemize artık tersine bir beyin göçü olduğunu söyleyebiliriz” diyen Saraç, 2017 yılında 2 bin 215 yabancı uyruklu denklik başvurusu yapıldığını ve yıl içerisinde 1.491’ine denklik verildiğini de açıkladı. Başkan Saraç’ın konuşmasından satır başları ve paylaştığı veriler özetle şöyle:

16 ŞUBAT’TAN İTİBAREN ELDEN BAŞVURU YOK

“YÖK olarak sayısı her geçen gün artan ve 2017 itibarıyla 14 bini bulan tanıma ve denklik başvurusunu değerlendirirken başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda küresel gelişme ve değişimler de dikkate alınarak, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın web sitesi yenilendi, 2018 Ocak ayı itibarıyla e-Devlet sistemi ve YÖK Başkanlığı web sayfası üzerinden online denklik başvuru hizmetine yönelik test çalışmaları tamamlandı. Bugünden itibaren denklik başvuruları e-Devlet üzerinden online yapılacak. e-Devlet şifresi olmayan yabancılar için ayrı bir başvuru portalı oluşturuldu, yabancılar bu portaldan aynı şekilde online başvuracaklar. 16 Şubat’tan sonra elden başvuru kabul edilmeyecek. Sadece ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları olan kişilere yönelik denklik başvurusu elden kabul edilecek.

DENKLİK SÜRESİNİN UZAMASININ İKİ NEDENİ

Denkliğin uzun süre almasında etkili olan teknik ve idari sorunları kaldırmaya yönelik önemli iyileştirmeler yaptık, ancak bizim dışımızda nedenleri de var. Denklik süresinin uzamasında etkili olan iki ana faktör: Akademik seviye yeterlilik düzeyini tespit etme sürecidir. Bu süreci üniversiteler, ÖSYM, Bilim Alanı Danışma komisyonları marifetiyle yürütüyoruz. Bu süreci kısaltmaya yönelik yenilikler getirdik. Diğer önemli husus ise diplomanın alındığı ülkeden ve üniversiteden teyit alma aşaması. Yükseköğretim altyapısı güçlü ülkelerden kısa sürede teyitleri alıyoruz. Ancak altyapısı zayıf veya savaş koşulları bulunan ülkelerden teyit almak uzun süre alıyor ya da teyit hiç gelmiyor. Teyidi gelmeyen başvuru sahiplerinin denkliği bu nedenle uzun sürüyor. Bu alanda da iyileştirmeler yapmak için Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor.

YÜZDE 31.4’Ü BATI AVRUPA VE AMERİKA’DAN

Son üç yılda denklikle sonuçlanan yıl içi ortalamamız yüzde 72’dir. 2017 yılında sayısı 200 üzerinde olan bazı meslek alanlarına göre verilen denklik sayısı şöyle: Tıp Doktorluğu 1.005, Mühendislik 820, Mimarlık 209, Hukuk 241. 2017’de verilen denklik sayısının dağılımına baktığımızda ise yüzde 31.4 Batı Avrupa ve Amerika’daki, yüzde 68.6 ise diğer ülkelerden mezunlara verildi. Ülkemize artık tersine bir beyin göçü olduğunu söyleyebiliriz. 2017’de 2 bin 215 yabancı uyruklu denklik başvurusu yapıldı, yıl içinde 1.491’ine denklik verildi.”

6 ADIMDA DENKLİK BAŞVURUSU

YÖK ayrıca online denklik başvurularında işlem aşamalarını da ayrıntılı olarak açıkladı. Adayların e-devlet’ten yapacakları başvurularda takip etmesi gereken işlem basamakları 6 adımda şöyle:

1- Online başvuru TC Kimlik numarası olan başvuru sahipleri için e-devlet üzerinden, TC Kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu başvuru sahipleri için ise aşağıda belirtilen YÖK web sayfası bağlantısından yapılacak.

- T.C. KİMLİK NUMARASI OLAN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN TIKLAYIN

- T.C. KİMLİK NUMARASI OLMAYAN (YABANCI) BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN TIKLAYIN

2- Ön başvuru için gerekli olan kimlik, diploma, transkript, tercümeler gibi evraklar pdf olarak dijital ortama aktarılacak.

3- Online başvuru linki üzerinden kimlik ve eğitim bilgileri sisteme girilecek ve ilgili dosyaların yüklenecek.

4- Başvuru tamamladıktan sonra formu yazdırılacak.

5- Başvuru evraklarıyla birlikte 15 iş günü içerisinde Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvurulacak

6- Kesin başvuru işleminden sonra orijinal evrakları kendisine teslim edilerek denklik süreci başlatılacak.