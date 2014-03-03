"Yok Artık" Dedirten İcat

Akıl almaz olay İstanbul’da gerçekleşti. Bir türlü aşkta aradığını bulamayan genç adam bu kötü gidişe bir son vermek amacıyla kendi sevgilisini oluşturmak için kolları sıvadı. Kendini TTNET laboratuvarına kapatan I TECH, burada internetin tüm gücünü kullanarak istediği özelliklerde bir kız arkadaş icat etti. NETTA adını verdiği yeni kız arkadaşının tıpkı I TECH gibi her işini internetten hallediyor oluşu gözlerden kaçmadı.



I TECH yaptığı basın açıklamasında “yıllardır hayallerimde olan kadına kavuştum. Artık gönül rahatlığıyla her işimi internetten halledebilir, bu tutkumu sevdiğim kadınla paylaşabilirim. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım.” dedi.



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