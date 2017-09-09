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    Hürriyet >Eğitim>YÖK adayların neden tercih yapmadığını araştırdı: Puanı yetmeyen aday seneye sınava girecek

    YÖK adayların neden tercih yapmadığını araştırdı: Puanı yetmeyen aday seneye sınava girecek

    Hürriyet Eğitim
    09.09.2017 - 12:24 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 12:52

    YÖK, bu yıl üniversite sınavları sonrasında gerekli baraj puanını geçmesine rağmen tercihte bulunmayan üniversite adaylarıyla yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, adayların tercihlerini etkileyen en önemli neden istihdam. İkinci sırayı ilgili bölümün giriş puanı, üçüncüyü ise üniversitenin bulunduğu şehir alıyor. Adayların önemli bir bölümünün ise puanı yetmediği için tercih yapmadığı ve seneye tekrar sınava girme kararı aldığı görüldü. 

    Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adaylarının tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenebilmesine yönelik 19-23 Ağustos tarihlerinde yaptığı anketin sonuçları açıklandı. İlk kez yapılan çalışmada, ankete katılanların yüzde 40’ı üç ve daha fazla üniversite sınavına girdiklerini, yüzde 32’si ise ilk defa girdiklerini ifade etti. Çalışmaya göre, adayların tercihlerde ilk dikkat ettiği nokta mezun olduktan sonraki iş bulma imkânı. İkinci sırada giriş puanı yer alırken, üçüncü sırada üniversitenin bulunduğu şehrin yer alması dikkat çekti. Sonuçlar adayların tercih yaparken birden fazla kaynaktan yararlandığını ve bilinçli tercih yaptıklarını ortaya koydu. Anketin bulguları şöyle:

    ÖNCE İSTİHDAMA BAKTIYORLAR

    Adayların üniversite ve bölüm tercihlerini belirleyen faktörler arasında ilk sırayı öğrencinin tercih edeceği bölümden mezun olduktan sonra iş bulma imkânı, ikinci sırayı ilgili bölümün giriş puanı, üçüncüyü ise üniversitenin bulunduğu şehir alıyor. Tercihleri etkileyen en önemli nokta istihdam oldu.

    DEVLETİ TERCİH ETMEME NEDENİ PUAN YETERSİZLİĞİ

    Adayların devlet üniversitesini tercih etmeme nedenlerini ortaya koyan faktörler arasında ilk sırayı yüzde 65.73 oranla “öğrencinin istediği bölümler için puanının yeterli olmaması”, ikinci sırayı yüzde 27.39’la “kazanma şansının olduğu bölümleri bitirince iş bulamayacağı kaygısı”, üçüncü sırayı ise yüzde 13.23’le “bazı üniversitelerdeki eğitimin kalitesi hakkındaki kaygılar” faktörleri aldı. Ankete göre adayların önemli bir kısmı ÖSYS-2017’de aldıkları puanlar istedikleri devlet üniversitesi bölümüne yetmediği için tercihte bulunmadılar. Bu durum, üniversite adaylarının bilinçli tercih yaptıkları şeklinde yorumlandı.

    VAKIFLARIN ÜCRETİNİ YÜKSEK BULDULAR

    YÖK’ün açıkladığı anket sonuçlarına göre adayların yüzde 52.06’sı “öğrenim ücretlerinin yüksek olması”,  yüzde 30.72’si “istediği bölümler için puanının yeterli olmaması”, yüzde 13.37’si “kazanma şansının olduğu bölümleri bitirince iş bulamayacağı kaygısı” nedeniyle vakıf üniversitelerini tercih etmediğini belirtti. Vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerini yüksek bulmaları tercih etmemelerinin nedenleri arasında yer aldı.

    İŞ BULAMAMA SIKINTISI

    Adayların Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) bölümlerini tercih etmeme nedenlerine etki eden ilk üç faktör arasında sırasıyla mezun olduktan sonra iş bulma imkânının kısıtlı olması, adayın AÖF bölümleri ile ilgili yeterli bilgisinin olmaması, AÖF’lerle ilgili olumsuz algı yer aldı. YÖK’ten yapılan açıklamada, açıköğretim programlarının kazandırdığı yetkinlik konusunda aydınlatıcı bir çalışmanın yapılması, ayrıca bu programların marka değerinin daha da yükseltilmesi konusunda bir yıldır süren çalışmaların devam ettirilmesi gerektiği belirtildi.

    GELECEK SENEYE BIRAKTILAR

    Ankete katılan adayların yüzde 48’i, 5 Eylül’de sona eren ek yerleştirme döneminde tercih yapmayı düşünmediklerini, yüzde 64’ü ise gelecek yıl üniversite sınavlarına yeniden gireceklerini ifade etti. Bu durum tercihte bulunmayanların büyük çoğunluğunun gelecek yıl sınava tekrar gireceklerini gösterdi.

    MYO’DA OLUMSUZ ALGI TERCİHİ ETKİLEDİ

    Adayların meslek yüksekokullarını (MYO) tercih etmeme nedenleri arasında ilk sırayı mezun olduktan sonra iş bulma imkânının kısıtlı olması, ikinci sırayı MYO’larla ilgili olumsuz algı, üçüncü sırayı ise MYO bölümleriyle ilgili yeterli bilgisinin olmaması faktörü aldı. YÖK konuyla ilgili, “Yeni YÖK olarak, yakın zamanda oluşturulan ve YÖK’ün yanı sıra ilgili kurumların ve dış paydaşların da temsil edileceği Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulumuz tarafından bu kapsamda gerekli düzenlemeler için çalışmalar başlatıldı” açıklamasını yaptı.

     

     

    Etiketler: YÖK , aday , tercih , sınav
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