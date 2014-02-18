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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Yoğurtlu orman kebabı

18 Şubat 2014

Zeytinyağı orta boy bir tencereye aktarılıp orta ısılı ateşte hafifçe kızdırılır.

Büyük parçalara ayrılmış kuzu eti tencereye koyulur ve tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak 7-8 dakika kadar kavrulur.
Üzerine incecik doğranmış soğanlar eklenip 7-8 dakika daha karıştırılarak kavrulur. İri halkalar halinde doğranmış biberler de eklenir.
Bir gece önceden ıslatılan nohutlar yıkanıp tencereye aktarılır. (Konserve nohut kullanılacaksa, birbirine sürtülerek kabukları çıkarıldıktan sonra etin üzerine aktarılır.)
Yaklaşık 6-8 su bardağı sıcak su da tencereye boşaltılıp tuz ve karabiber serpilir. Tencerenin kapağı kapatılıp orta ısılı ateşte etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir.
Diğer taraftan yoğurt derin bir kaba aktarılıp yumurta ve un eklenir. Tel çırpacak ya da çatal yardımıyla çırpılarak pürüzsüz hale getirilir.
Tenceredeki et suyundan 1 kepçe kadar alınıp yoğurtlu sosun içine katılır ve sos ılık hale getirilir. Ilık hale gelen sos karıştırılarak kaynamakta olan nohutlu etin üzerine aktarılır.
Ocağın altı hafifçe kısılıp, yemek 15-20 dakika daha pişirilir. Ocaktan alınıp üzerine kuru nane serpilir. Ilık olarak da servise sunulabilir.

Malzeme listesi

-1 kg iri parçalara ayrılmış kuzu kol (Kuşbaşı et de kullanılabilir.)
-4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
-2 adet orta boy
kuru soğan
-2 adet kırmızı uzun biber (Yeşil dolmalık biber de kullanılabilir.)
-2 su bardağı nohut
-2 çay kaşığı tuz, karabiber
Sosu için;
-500 gr süzme yoğurt
-1 adet yumurta
-1 tepeleme yemek kaşığı un

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