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    Yoğurtçuoğlu kuş misali

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Kuşlara merakı 12 yaşında başladı. Memleket semalarında kanat çırpan 483 kuş türünün 432’sini görüp 430 türü fotoğraflayarak Türkiye’de en fazla kuş türünü gören ve belgeleyen kişi oldu. Artık kuşların peşinde dünyayı dolaşıyor, kimsenin gitmediği yerlere gidiyor, “Bulunamaz, görülemez” deneni buluyor. Bu yüzden ona ‘Kuş Dedektifi’ diyorlar. Şimdiye kadar 60’a yakın ülkede 3000’in üzerinde kuşu gözlemledi ve görüntüledi. Emin Yoğurtçuoğlu ile kuşçuluğu ve kuşların gözünden dünyanın ve Anadolu’nun gidişatını konuştuk.

    Yoğurtçuoğlu kuş misali“Daha 21 yaşındayken 79 ili görmüştüm. Hem sadece merkezlerini değil tüm il sınırları içinde dolaşmıştım. Günlerce Doğu Karadeniz’de gezdikten sonra Datça’ya gitmek, oradan sonra Hakkâri’ye geçmek çok enteresan bir deneyimdi. Kuş peşinde Türkiye’yi tanıdım, zenginliğini anladım. Türkiye’nin tek başına onlarca ülkenin zenginliğine sahip olduğunu fark ettim” diye söze başlıyor Emin Yoğurtçuoğlu; gözleri ışıldayarak kuş gözlemenin kendisine kazandırdıklarını anlatmaya.

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Büyük Kızılkuyruk’ Kafkas Dağları, Gürcistan

    Emin Yoğurtçuoğlu 32 yaşında. Türkiye’de şu anda en fazla kuş türünü gören, onları fotoğraflayan kişi… Ona ‘bird detective’ yani ‘kuş dedektifi’ diyorlar. Bunun nedeni bugüne kadar gerek Türkiye’de gerekse de dünyada görmeyi isteyip de göremediği kuş olmaması, onları nerede olursa olsun eliyle koymuş gibi bulması. Bu özelliği onun Türkiye’nin kuşları listesine 7 tür eklemesini sağlamış. Yani daha önce kimsenin göremediğini görerek Anadolu’nun canlılar listesine eklemiş. Bu nedenle Türkiye’deki kuşçuların da Türkiye’ye gelen yabancı kuşçuların da bir türü görmek istediklerinde ilk aradıkları isim olmuş zaman içinde.

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    Dünya’nın en küçük kuşu. 5 cm. büyüklüğünde ve yaklaşık iki kesmeşeker ağırlığında.

    Kuşların peşinde dünyaya açılmanın canını acıttığını söylüyor Emin: “Yurtdışına çıktığımda Türkiye coğrafyasının doğal güzellikler ve biyolojik çeşitlilik açısından nasıl zengin olduğunu ve bunun ne anlama geldiğini daha iyi anladım. Aynı zamanda bu coğrafyayı nasıl hoyratça kullandığımızı, durumun kötüye gittiğini fark ettim. Bu canımı yakıyor.” diye anlatan Yoğurtçuoğlu, “Kuş peşinde 50’den fazla ülkede gezdim. Şunu rahatlıkla diyebilirim ki dünyadaki en büyük habitat kayıplarından biri Türkiye’de yaşanıyor. Bizimle Endonezya gibi Uzakdoğu ülkeleri ve Afrika’nın bazı ülkeleri yarışır. Endonezya’da aradığınız kuşu bulamıyorsunuz çünkü ne varsa doğadan toplamışlar. Toplayıp satıyorlar. Bizde kuşlar olmasa da yaşadıkları alanlar şirketlere satılıyor. Yaklaşık 20 yıllık kuşçuluk hayatımda birçok alanın yok oluşuna tanık oldum” diyor.

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Gökkuşağı Gagalı Tukan’, Kosta Rika

    Türkiye’de kuş türlerinde azalma olmasa da sayılarında olağanüstü düşüşler olduğunun altını çizen Yoğurtçuoğlu, kuş gözlemcileri de dahil bu durumu dert eden insan sayısının çok az olduğundan yakınıyor.

    “Bu benim içimdeki büyük dert. Sayıların azaldığını her gördüğümde çocuğum ölüyormuş gibi hissediyorum. Kimse, biz kuşçular bile tam olarak bu durumu umursuyoruz denemez. Duyarlılıklarımız anlık ve çok seçici. Herkes kendi hayatının derdinde ama kuşlar giderse yaşayacak pek de sağlıklı bir hayat kalmayacağının farkında değil” diye anlatıyor hüzünlü bir ifadeyle.

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Japon Turnası’, Japonya

    Ancak yine de umutlu: “Doğa birleştirici. Bu gidişat döndürülebilir” derken yeniden gözlerine gülen bir ifade gelip oturuyor. “Hepimiz yaşadığımız yerde ‘ne oluyor, bizim dışımızdaki diğer canlıların durumu nedir’ diye baksak yeter. Bu başlangıç bizi doğaya ve onun bir parçası olan hayatımıza sahip çıkmaya yöneltecek” diyor.

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Kırmızı Kuşaklı Nektar Kuşu’, Meksika

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Kırmızı Saçlı Ağackakan’, Meksika

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Kızılgerdan’, İstanbul Kızılgerdanlar, çok dikkatli bakarsanız, kışın İstanbul’un park ve bahçelerinde görebileceğiniz nadir kuşlardan biri.

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Kral Akbaba’, Kosta Rika

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Küba Todisi’, Küba

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Küba İshakkuşu’, Küba

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Sakallı akbaba’, Türkiye

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Sina Çütresi’, İsrail

    Yoğurtçuoğlu kuş misali‘And Dağları Kaya Horozu’, Ekvador

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Habeş Ağaçkakanı’, Etiyopya

    Yoğurtçuoğlu kuş misali
    ‘Kırmızı Bacaklı Bal Tırmaşığı’

     

    Etiketler: birddetective
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