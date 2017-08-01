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    Yoğurtçu Parkı'nda yoğun güvenlik önlemi

    Enver ALAS - DHA
    01 Ağustos 2017 - 12:16Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 12:38

    HDP milletvekilleri tarafından geçen hafta Diyarbakır'da başlatılan 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'nin ikinci ayağı bugün İstanbul'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda devam edecek. HDP Genel Merkezi, park içinde tutulacak nöbetlerin HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın grup konuşmasının ardından başlayacağını duyurmuştu.

    Yoğurtçu Parkı'nın polis bariyeriyle çevrildiği Yoğurçu Parkı Caddesi'nin de araç trafiğina kapatıldığı görüldü. Park içinde ve dışında polisin yoğun güvenlik önlemi var. Parka girişler için belirlenen noktada çok sayıda polis bekliyor.

    Bazı partililerin de burada bekleyişi sürüyor. Polis, ses sistemini kuracak görevlilerin dışında içeriye kimsenin girişine izin vermiyor. 

    Parkın içine asılması için getirilen büyük bir pankart ile bir çadır, polis tarafından kontrol edildikten sonra içeriye sokulmasına izin verildi. HDP Milletvekillerinin saat 12.00 sıralarında parka gelmesi bekleniyor.

    Etiketler: HDP , Vicdan ve Adalet Nöbeti , yoğurtçu parkı , iSTANBUL , Son dakika
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