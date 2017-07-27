Yoğun yağış sonrası İDO sefer iptali gerçekleştirdi! İşte, İDO çalışıyor mu?

İDO seferleri konusunda detayları araştıran vatandaşlar, kurum tarafından yapılan resmi açıklamayı araştırmaya başladı. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar konusunda detayları sorgulayan vatandaşlar, İDO seferleri çalışıyor mu sorusunun cevabını merak etti. İşte, İDO'nun yaptığı açıklamanın detayları
İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
27-07-2017 18:30 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Deniz Otobüsü
27-07-2017 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
27-07-2017 19:30 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
27-07-2017 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
27-07-2017 19:30 Avsa - Marmara / Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
27-07-2017 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü