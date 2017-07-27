MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Yoğun yağış sonrası İDO sefer iptali gerçekleştirdi! İşte, İDO çalışıyor mu?

    Yoğun yağış sonrası İDO sefer iptali gerçekleştirdi! İşte, İDO çalışıyor mu?

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 18:59Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 18:59

    İDO seferleri yoğun yağışın ardından birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İDO seferleri iptal edildi mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili resmi açıklamayı araştırmaya başladı. İşte, iptal edilen İDO seferleri listesi

    İDO seferleri konusunda detayları araştıran vatandaşlar, kurum tarafından yapılan resmi açıklamayı araştırmaya başladı. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar konusunda detayları sorgulayan vatandaşlar, İDO seferleri çalışıyor mu sorusunun cevabını merak etti. İşte, İDO'nun yaptığı açıklamanın detayları

    İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

    27-07-2017 18:30 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Deniz Otobüsü
    27-07-2017 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
    27-07-2017 19:30 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
    27-07-2017 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
    27-07-2017 19:30 Avsa - Marmara / Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
    27-07-2017 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

    Etiketler: ido , iptal edilen seferler , ido iptal edilen sefer listesi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri