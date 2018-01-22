Yoğun mesai

DÜNYA Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen ‘Davos Zirvesi, yarın başlıyor. 26 Ocak’a sürecek Davos Zirvesi’ne 70’ten fazla ülkeden 350’ye yakın üst düzey katılımcıyla gerekleştirilecek. Dünya Ekonomi Forumunun 48’inci yıllık toplantısına Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılacak. “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” ana temasıyla düzenlenecek ve 4 gün sürecek toplantılarda 400’ün üzerinde oturum gerçekleştirilecek. Toplantıların açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kapanış konuşmasını ise ABD Başkanı Donald Trump yapacak. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılımcılar arasında bulunuyor.

GÜVENLİĞE 10 MİLYON $

Toplantıya liderlerin yanı sıra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder de katılacak. Davos’ta 4 gün sürecek toplantıların güvenliğini sağlamak için yaklaşık 10 milyon dolar harcanacağı öngörülüyor.



ABD Başkanı Trump’un Davos’daki WEF toplantılarına katılacak olması geçen cumartesi günü İsviçre’nin başkenti Bern’de binden fazla kişi tarafından protesto edilmiş ve göstericiler, “Trump’ı kendi silahı ile öldürün” pankartı açmıştı. Trump’ın, Davos Zirvesi sürecinde de protesto edilmesi ve zirve sürecinde ek güvenlik önlemlerinin alınması planlanıyor.

ÖZEL SURİYE OTURUMU

Katılımcıların dünyanın çeşitli bölgelerindeki sorunlarını çözmek için “uluslararası iş birliğini artırma” konusunda görüşler sunacağı toplantılar kapsamında Suriye krizinin de ele alınacağı bir oturum düzenlenecek. Söz konusu oturuma BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura başkanlık edecek. İsrail-Filistin krizinin tartışılacağı oturuma ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah da katılacak. Davos’taki toplantılara dünya genelinden katılan liderler birçok ikili görüşme gerçekleştirecek.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK ‘KURUL’A ÜYE SEÇİLDİ

- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek ise, bu yıl Davos’ta “Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul”a da üye olarak seçildi. Davos Zirvesi kapsamında Şimşek, “Ortadoğu’da Yeni Bir Denge Arayışı”, “Avrupa İçin Yeni Liderler”, “Dünya Ekonomi Liderleri Gayriresmi Toplantısı: Avrupa Birliği İçin Ortak Vizyon Oluşturma”, “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Büyüme Paradigması” başlıklı oturumlara konuşmacı olarak katılacak.

Şimşek, bu yıl “Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul”a da üye olarak atandı. Şimşek, belirli ülkelerin yer aldığı söz konusu kurulun gerçekleştireceği toplantıda Türkiye’yi temsil edecek. Londra’daki yatırımcı toplantılarının ardından Davos’ta da dünyanın önde gelen yatırımcı ve fon yöneticileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, ikili görüşmeler yapacak.