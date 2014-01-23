Yoğun İstek Üzerine 2013 Fiyatlarıyla Bugün Son Gün!

“AZ AZ ÖDEYİN ÜSTÜ KALSIN!” KAMPANYASI YOĞUN İSTEK ÜZERİNE 2013 FİYATLARIYLA VE %0,41’DEN BAŞLAYAN KREDİ ORANLARIYLA BUGÜN SON GÜN



Sur Yapı, kurulduğu günden bu yana 3 milyon metrekare inşaat, binlerce konut, ofis ve iş merkezi hayata geçirerek birçok başarılı projeye imza attı. Sur Yapı yeni başlattığı “AZ AZ ÖDEYİN ÜSTÜ KALSIN!” KAMPANYASI ile müşterilerine lüks projelerinde birikimlerine dokunmadan kolay erişim ve müthiş bir yatırım fırsatı sunmaya yoğun istek üzerine 2013 fiyatlarıyla devam ediyor.



AZ AZ ÖDEYİN ÜSTÜ KALSIN!

Kampanya kapsamında Exen İstanbul projesinde müşteriler tasarruflarına dokunmadan lüks ve konforlu bir konuta hiç peşinat ödemeden, 60 ay için 0,41, 120 ay için 0,66 oran ile kredi kullanabilecekler. Kalan tutarı ise Sur Yapı bünyesinde 4 yıl vade farksız eşit taksitlerle ödeyebilecekler. Böylelikle bu kampanya kapsamında lüks bir konutu sadece taksit ödeyerek satın alabilecekler.



Ayrıca kampanyada peşin ödemelerde yüzde 10 indirim avantajı da bulunmakta. Hem oturumcu hem de yatırımcı müşterilere yönelik sunulan bu fırsatlar dışında her iki projede de yüzde 1 KDV fırsatı diğer önemli bir ayrıcalık olarak dikkat çekiyor.



EXEN İSTANBUL’DA HEMEN TESLİM, AZ AZ ÖDEYİN ÜSTÜ KALSIN!

Kampanya kapsamında örneğin 3+1 158 m2 bir daireyi müşteriler herhangi bir peşinat ödemeden 7.297 TL taksitle 1. Taksitini ödeyip hemen teslim alacak ve oturmaya başlayacak. Kalan ödemeleri ise yılda 1 kez vade farksız olarak 4 yıl boyunca 123 bin 525 TL’lik ödemelerle tamamlayacak. Exen İstanbul’da 100 metrekarelik 2+1 dairelerde ise 4.699 TL ilk taksiti ödeyip evini teslim alacak yine kalan ödemeleri yılda 1 kez vade farkı ödemeden 4 yıl boyunca 79.538 TL ‘lik ödemelerle tamamlayacak.

DAİRE TİPİ M2 FİYAT 120 AY AYLIK TAKSİT TUTARI * ÜSTÜ KALSIN AZ AZ ÖDE! KASIM 2014,2015,2016 ve 2017 2+1 100 m2 707.000 TL 4.699 TL 79.538 TL 3+1 158 m2 1.098.000 TL 7.297 TL 123.525 TL 3+1 185 m2 1.298.000 TL 8.626 TL 146.025 TL 3+1 217 m2 1.648.000 TL 10.952 TL 185.400 TL

Sur Yapı’nın İstanbul Çamlıca’da yer alan Exen İstanbul Projesi, Anadolu yakasının, İstanbul‘un ve Türkiye’nin en seçkin konut projeleri arasında yer almaktadır. Anadolu Yakasının merkezinde Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine sadece 5 dakika mesafesi, Şile otobanına projeye özel bağlantısı, İstanbul’un yeni finans ve iş merkezi olarak adlandırılan ve gelişmeye devam eden Tepeüstü ve Ataşehir gibi bölgelerine olan yakınlığı ayrıca kısa süre içerisinde yapımı başlanacak Exen İstanbul Alışveriş Merkezi ve Ofis projesi dikkat çekiyor.

Tüm bunlar bir çekim merkezi konumundaki Exen İstanbul Projesinin yatırım değerini arttırmakta.



Projede müşterilerin kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre birçok farklı tip ve büyüklükte daireler yer almakta. Yatay bloklarda yaşamın başladığı projede müşterilere birikimlerine hiç dokunmadan dairelerine hemen taşınma fırsatı sunuluyor. Teslimine birkaç ay kalan 44 katlı Exen İstanbul Kule ise 360 derece panoramik İstanbul manzarası, 27. kattaki yüzme havuzu, fitness alanı, sauna, buhar banyosu, masaj odası ile donanımlı ve konforlu bir lüks hayat sunuyor.



Projede yer alan bahçe hem rezidansda yaşamayı seçen daire sahipleri için yeşil alandan uzaklaşmadan tüm sosyal donatılardan yararlanma fırsatı vermesi hem de yatay blok tercih eden daire sahiplerini İstanbul’un merkezinde tamamı bu dev bahçeye bakan ve minimum 11 metrekareden başlayan kat bahçelerine bağlayan eşsiz konsepti sunmakta.



Exen İstanbul hakkında detaylı bilgi için: 0216 316 79 90 / tıklayın.