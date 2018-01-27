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Yoğun ilgi devam ediyor! 6 vagon eklendi, 12 bin bilet geliyor

İHA
27.01.2018 - 15:14 | Son Güncelleme:

TCDD’nin Ankara-Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferlerine ilgi devam ediyor.

Ankara ile Kars arasında sefer yapan trende yoğunluk yarıyıl tatili ile iki katına çıktı.

Yoğun ilgi devam ediyor 6 vagon eklendi, 12 bin bilet geliyor

Sosyal medya sayesinde trene ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi’ne daha güçlü lokomotif ve 6 vagon eklendi. Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene 12 bin bilet talebi bulunuyor.

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Yoğun ilgi devam ediyor 6 vagon eklendi, 12 bin bilet geliyor

Yolcular, Erzurum'a yaklaşırken sipariş ettikleri cağ kebaplarını, Erzurum Gar'daki 10 dakikalık molada satın alıyor. Bazı yolcular ise trende yer bulamadıkları için Erzurum’dan kara ve hava yoluyla dönüş yaptıklarını dile getirdi.

Etiketler: doğu ekspresi bilet fiyatları , doğu ekspresi güzergahı
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