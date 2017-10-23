'Yoğun bakımda yoğun denetim'

Sağlık Bakanlığı yetkilileri “yoğun bakımda yoğun denetimle” ilgili şu bilgileri paylaştı:

AKILCI KULLANIMA GEÇİLİYOR

“Yoğun bakımlarda akıllı kullanıma geçiyoruz. Bundan böyle uygun yoğun bakım yatağında, uygun hastaların yatırılmasına daha çok özen gösterilecek. 2000’li yılların başında yoğun bakım yatak ve yoğun bakım uzmanı sayısı çok azdı. Sağlıkta dönüşümle birlikte yatak sayılarını artırdık. Şu anda 21 bin erişkin yoğun bakım yatağı, bin 200 civarında çocuk yoğun bakım yatağı, 11 bin civarında da yeni doğan yoğun bakım yatağımız var. Uzman sayımızı da artıracağız.

DENETİMLERİ ARTIRDIK

Zaman zaman hastanelerde ‘yoğun bakım yatağı bulunamadı’ gibi haberler çıkabiliyor. Doğrudur, dünyada da böyle. Ancak sorunu yatakların daha akıllıca kullanılması çözecek. Çünkü artık yatak sayımız yeterli. Örneğin 3. seviye yoğun bakım hastası 2. seviyeye düştüğünde yeri derhal değişmeli. Hasta uygun yatakta yatıyor mu, uygun tedaviyi alıyor mu diye ayrıntılı denetimlere başladık. Biz hiçbir hastayı mağdur etmiyoruz. Gerekirse hava ambulansıyla boş yatağı bulunan hastaneye kısa sürede gönderiyoruz.

HASTANE BAŞARISI İLAN EDİLECEK

Hastane enfeksiyonu oranlarımız da dünyadan farklı değil, ancak biz daha başarılı sonuç elde etmek için çalışma başlattık. Yoğun bakımlarda, bağışıklığı düşük hastalar yatıyor. Enfeksiyon oranını daha da düşürmek için personelin eğitimi ve halkın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmaları artırdık. Vatandaşlar hastalarıyla daha çok ilgilenebilecek, ancak tüm hijyen kurallarını yerine getirerek bunu yapacak. Personel bir hastadan diğerine geçerken ellerini yıkayacak. Bu anlamda denetimleri sıklaştırdık. Bundan böyle hastane, klinik hatta hekim bazında başarıyı ölçüp ilan edeceğiz.”