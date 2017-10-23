Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>'Yoğun bakımda yoğun denetim'

    'Yoğun bakımda yoğun denetim'

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    23.10.2017 - 13:40 | Son Güncelleme:

    SAĞLIK Bakanlığı, yoğun bakımlarda “yoğun denetim” dönemi başlattı. Bundan böyle “uygun yatakta uygun hasta yatıyor mu, hastalar uygun tedavi alıyor mu” denetimi yapılacak. Denetim sonucunda hangi hastane, hangi klinik, hangi doktor başarılıysa, ilan edilecek.

    Sağlık Bakanlığı yetkilileri “yoğun bakımda yoğun denetimle” ilgili şu bilgileri paylaştı:

    AKILCI KULLANIMA GEÇİLİYOR

    “Yoğun bakımlarda akıllı kullanıma geçiyoruz. Bundan böyle uygun yoğun bakım yatağında, uygun hastaların yatırılmasına daha çok özen gösterilecek. 2000’li yılların başında yoğun bakım yatak ve yoğun bakım uzmanı sayısı çok azdı. Sağlıkta dönüşümle birlikte yatak sayılarını artırdık. Şu anda 21 bin erişkin yoğun bakım yatağı, bin 200 civarında çocuk yoğun bakım yatağı, 11 bin civarında da yeni doğan yoğun bakım yatağımız var. Uzman sayımızı da artıracağız.

    DENETİMLERİ ARTIRDIK

    Zaman zaman hastanelerde ‘yoğun bakım yatağı bulunamadı’ gibi haberler çıkabiliyor. Doğrudur, dünyada da böyle. Ancak sorunu yatakların daha akıllıca kullanılması çözecek. Çünkü artık yatak sayımız yeterli. Örneğin 3. seviye yoğun bakım hastası 2. seviyeye düştüğünde yeri derhal değişmeli. Hasta uygun yatakta yatıyor mu, uygun tedaviyi alıyor mu diye ayrıntılı denetimlere başladık. Biz hiçbir hastayı mağdur etmiyoruz. Gerekirse hava ambulansıyla boş yatağı bulunan hastaneye kısa sürede gönderiyoruz.

    HASTANE BAŞARISI İLAN EDİLECEK

    Hastane enfeksiyonu oranlarımız da dünyadan farklı değil, ancak biz daha başarılı sonuç elde etmek için çalışma başlattık. Yoğun bakımlarda, bağışıklığı düşük hastalar yatıyor. Enfeksiyon oranını daha da düşürmek için personelin eğitimi ve halkın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmaları artırdık. Vatandaşlar hastalarıyla daha çok ilgilenebilecek, ancak tüm hijyen kurallarını yerine getirerek bunu yapacak. Personel bir hastadan diğerine geçerken ellerini yıkayacak. Bu anlamda denetimleri sıklaştırdık. Bundan böyle hastane, klinik hatta hekim bazında başarıyı ölçüp ilan edeceğiz.”

     

    Etiketler: denetim
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri