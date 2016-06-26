Yoğun bakımda tedavi gören Harun Kolçak'tan yeni haber var

Yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Harun Kolçak’ın yanından ayrılmayan yakın arkadaşı Sibel Benekli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ünlü sanatçıdaki son gelişmeyi iletti.

Benekli, Harun Kolçak'ın durumunu şu sözlerle duyurdu: “Harun’dan haber var. Dün geceden beri Harun’un dostlarından ses kayıtları yağıyor. Yanına girip dinletiyorum. Bizi duyuyor, tepki veriyor. O direniyor, biz de dualarımızla yanındayız.”





HASTANEDEN SON AÇIKLAMA



Prostat kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören ve 22 Haziran günü Acıbadem Maslak Hastanesi’ne sevk edilen 60 yaşındaki Harun Kolçak’ın sağlık durumu ile ilgili Başhekim Dr. Cengiz Bavbek şu açıklamayı yapmıştı:

"Yapılan tetkik ve incelemelerde mevcut lokal ileri tümör zemininde gelişen enfeksiyon nedeniyle, genel durumunun bozulduğu tespit edilen ve 22 Haziran günü acil bir şekilde ameliyata alınan hastamızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam etmektedir."