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    Yoga, kent ve şiir izleri taşıyan bir sergi

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 14:12 | Son Güncelleme:

    Esra Şatıroğlu kundalini yoga, kent, şiir ve edebiyattan beslenen çalışmalarıyla ddesign gallery’de.

    Esra Şatıroğlu

    Esra Şatıroğlu 'Kayıp Kitap' başlıklı sergisiyle 17 Şubat'a kadar ddesign gallery’de. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde aldığı seramik eğitiminin ardından Yeditepe Üniversitesi’nde resim üzerine yüksek lisans yapan Şatıroğlu, aynı üniversitede doktorasına devam ediyor. Aldığı eğitimlerin teknik altyapısını birleştirerek yeni bir görsel sentez yaratan sanatçının kundalini yoga, kent, şiir ve edebiyattan beslenen çalışmaları, çok katmanlı yapısıyla izleyiciyi de bir arayışa davet ediyor.

    Yoga, kent ve şiir izleri taşıyan bir sergi

    Nilgün Yüksel sergi için kaleme aldığı yazıda Şatıroğlu eserlerini “Görüntüler ve hissedişler üzerinden ortak bir dil yaratır Esra Şatıroğlu tuvallerinde. Sonra o ortak dile, arayışa eşlikçiler bulur. Sadece göstererek
    arayışa davet eder. Bir fırça tuşuyla, tek bir kelimeyle başlar tuval ve çoğalır. Resim olduktan sonra yanına yeni resimleri de ekleyerek çoğalır. Oluşurlarken sanatçının öyküsünü, duvarda yerlerini bulduklarında kendi öykülerini anlatmaya başlarlar. Alımlayıcı onları bir kez içselleştirdiğine artık başka öykülere karışırlar. Belki bu yüzden her bakışta yeni anlamlar kazanır görüntü. Bazen salt bir görüntü olur, bazen içine her şeyi sığdırabilecek devasa bir imge” cümleleriyle değerlendiriyor.

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