YKS’ye bir de bu pencereden bakın

- Yeni sistemi hedefini belirlemiş öğrencilere sınav süresi bakımından çok büyük avantaj sağlıyor. Bilinçli öğrenci ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) soru başına düşen süreyi 2.25 dakika uzatma şansını elde ediyor. Örneğin, sadece sayısal puan türünden tercih yapacak öğrencinin ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) dışında AYT’den matematik ve fen bilimleri testini çözmesi yeterli. Bu iki testin soru sayısı 40’ardan 80 soru oluyor. Cevaplayacağı toplam süre 180 dakikadır. Bilinçli bir öğrenci her soruya ayıracağı sürenin 2.25 dakika olduğunu görür. Halbuki AYT’de dört testi cevaplamayı düşünen diğer öğrenci ise 160 soruluk dört testi 180 dakikada çözmek zorunda kalacak. Bir soruya ayıracağı süreyi de aşağıya çekerek 1.125 dakika olacaktır.

- Geçmişte kullanılan sınav sisteminde öğrenci 18 puan türünden tercih yapmak zorunda kalırken, yeni sistemde Meslek Yüksek Okulları (MYO) için tek puan türü; TYT lisans bölümleri için (Sasıyal, Eşit Ağırlık, Sözel, Dil) puan türlerinden tercih yapabilecek.

- Eski sistemde sınav tarihleri mart-haziran ayları arasına yayıldığından öğrenciler okul derslerine ve sınavlara hazırlanmada zorluklarla karşılaşıyordu. Yeni uygulamada haziran ayında sınavların yapılması doğru bir karar. (Bence doğrusu tek sınav)

- TYT’den en az 150 puan alan bir öğrencinin ikinci oturuma katılma hakkını elde etmesi olumlu ve yeni bir durum. Öğrenciler ikinci oturumun (Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel, Dil) puan türlerinden 180 alması koşuluyla lisans programlarını tercih etme şansını yakalıyor.

- TYT’den 200 ve üzeri puan alan bir öğrenci ikinci yılda bu puanını sınava girmeden kullanabiliyor.

CEVAPSIZ KALAN BEŞ SORU

Yeni sistemle ilgili öğrencilerin merak ettiği ve cevabı olmayan sorular ise şöyle:

1) 2017 ÖSYS puan türleri (18 Adet) bu yıl tek puan türüne (TYT, Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel, Dil) dönüştürüldüğünden, 2018’de öğrenci AYT tercihi yaparken başarı sırasında neyi dikkate almalı? Başarı sıralaması şartı olan Tıp (40 bin ), Hukuk (150 bin), Mimarlık ( 200 bin), Mühendislik ve Eğitim fakültelerinde (240 bin) başarı sıralamaları tek puan türlerine dönüştüğünden öğrenci tercihlerini olumsuz etkiler mi?

2) TYT’ den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanıyla sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit

Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir. Bu çok doğru karar. Ancak, TYT ‘den 149,99999 puan alan ve barajı geçmediğini bilmeyen, (TYT sınav sonuçları önceden açıklanmadığı için) kendi isteği dışında ikinci sınava alınan ve bundan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanın birinden 180 ya da üstünde alan öğrencilerin durumu ne olacak? Hukuken haklarını aradığı zaman acaba ne karar verilecek? Bu durum açıklığa kavuşturulmalı. En azından ikinci sınava girmek zorunda kalan ve birinci sınavda 150 puan barajını aşamayan öğrencilerin ikinci sınav harçları geri ödenebilir mi?

3) TYT ile öğrenci alan MYO’lar bu yıl tek puan türünden öğrenci kabul edecek. Bu durumda hiç matematik veya fen sorusu yapmadan 150’yi geçen bir öğrencinin, eski sistemde (YGS-1 veya YGS-2) matematik ve fen bilimleri ile öğrenci alan Sağlık veya İnşaat Teknolojisi gibi bölümlerine girebileceği görünüyor. Bu durum ara eleman yetiştiren MOY’ların kalitesini nasıl etkileyecek?

4) Bu yıl Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) önemi daha çok artacak. Bu nedenle hormonlu not veren bazı okullar nasıl denetlenecek?

5) Geçen yıl MYO’ların 211 bin 102 kontenjanı boş kaldı. Meslek liselerinin sınavlarda çok başarılı olmadıkları biliniyor. Bu durumda meslek liselerine sınavsız geçiş hakkı tekrar verilmesi düşünülür mü? Bilindiği gibi meslek liseliler son sınıfta uygulamalar için üç gün ilgili meslek kurumlarına gidip staj yapıyorlar. Geriye kalan iki gün okulda teorik dersler görüyorlar. Meslek lisesi öğrencileri kültür derslerini (Matematik-Sosyal-Fen vb. ) ya hiç almıyorlar ya da dersleri çok sınırlı. Bu nedenle meslek lisesi öğrencileri üniversite sınavlarında başarılı olamazlar. Mesleki liseleri öğrencilerine MYO’lara girerken mesleki derslerden sınav yapılamaz mı?

6) İki yerine tek sınavla bu durum çözülemez mi? Sistem kurgulanırken öğrencilere, okullara, eğitimcilere ve üniversitelere danışıldı mı?