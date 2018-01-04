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    YKS’ye Rusça ve Arapça geldi

    Hürriyet Eğitim
    04.01.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:

    YKS’nin ilk oturumu olan TYT ve ikinci oturum olan AYT’nin test ağırlıkları açıklandı. Buna göre TYT’de Türkçe ve matematik yüzde 33; sosyal ve fen bilimlerinin ağırlığıysa yüzde 17 olarak belirlendi. Ayrıca yabancı dil oturumlarında İngilizce, Almanca ve Fransızca’ya ek olarak Arapça ile Rusça’da geldi.

    Yükseköğretim Kurulu ‘YKS ile ilgili sıkça sorulan soruları’ güncelledi. YKS’nin ikinci oturumunun adı konuldu ve Alan Yeterlilik Testi (AYT)  oldu. Cevaplanan yeni sorularla birlikte TYT ve ikinci oturum olan (AYT) testlerinin ağırlıkları da netlik kazandı.

    YKS’ye Rusça ve Arapça geldi
    Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT)  Türkçe ve matematik yüzde 33; sosyal ve fen bilimlerinin ağırlığıysa yüzde 17 oldu. Ayrıca Sözel, Eşit Ağırlık, Sayısal ve DİL puan türlerinde testlerin ağırlıkları ve katkısı netlik kazandı. Puan türlerine göre ağırlıklar şöyle:

    YKS’ye Rusça ve Arapça geldi
    SÖZEL:     Bu puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere ‘soru sayısı ile ilişkili’ olarak, TYT’de Türkçe ile temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13; sosyal bilimler ile fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40; ikinci oturumda ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ile Sosyal Bilimler-2 testinin ağırlığı yüzde 30 olmak üzere AYT’nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60 olarak belirlendi.

    YKS’ye Rusça ve Arapça geldi
    EŞİT AĞIRLIK:     Bu puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere ‘soru sayısı ile ilişkili’ olarak, TYT’de Türkçe ile temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13; sosyal Bilimler ile fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40; AYT’de Matematik testinin ağırlığı yüzde 30, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ağırlığı yüzde 30 olmak üzere AYT’nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60.

    YKS’ye Rusça ve Arapça geldi
    DİL:     Bu puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere ‘soru sayısı ile ilişkili’ olarak, TYT’de Türkçe ile temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13; sosyal Bilimler ile fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40; Yabancı Dil oturumunda ise  Yabancı Dil testinin ağırlığı yüzde 60 oldu. 

    BAŞARI SIRASI ŞARTI AYNI KALDI
    Önceki yıllarda belirlenen asgari başarı sırası şartlarında bu yıl bir değişikliğe gidilmedi. Vakıf üniversiteleri, ilgili programlar için belirlenen asgari başarı sırası şartının daha üzerinde bir başarı sırası şartı belirleyebilecek.

    Tıp programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 40 bin,
    Hukuk programlarında Eşit Ağırlık puan türünde başarı sırası 150 bin,
    Mühendislik programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 240 bin,
    Mimarlık programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 200 bin,
    Öğretmenlik programlarında başarı sırası 240 bin.

    Etiketler: YÖK , Sınav , Yükseköğretim Kurumları Sınavı , Test , Üniversite Sınavı Ne Zaman
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