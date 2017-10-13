YKS’nin 10 bilinmeyeni

Çünkü uzun yıllardır bu iki dersi yoğun olarak alıyorlar. Sistemin açıklanmasının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a “Niye 200 puan barajını seçtiniz?” diye sorduğumda aldığım cevap şu oldu:

“Çünkü, biz sistemde adaylarda rahatlama meydana getirmek, sınav stresi ve önündeki yığılmaları azaltmak istiyoruz. Adaylar isterse iki sene boyunca bu puanı kullanarak sonraki yıllarda ilk aşamaya girmeyecekler. İkinci yıl girdi ve daha düşük bir puan alması durumunda, istediği puanla müracaat eder.” Geçmiş yıllarda 1 milyon 250 bin adayın 200 puan ve üstünde aldığını düşünürsek yığılmayı azaltma yönünde önemli bir adım atıldı denebilir.

Sistem genel olarak açıklandığı gibi daha yalın. Yani testlerin alt kırılımlarına göre puan hesaplama yok. Ancak yeni bir sistem olduğu ve soru tipleri bilinmediği için adayların gerilmesi ve kafasının karışması da doğal. İşte en çok merak edilen, adayların kafasını karıştıran sorular ve benim öğrendiğim 10 cevap şöyle:

1- İlk sınav ile ikincisi arasında ne kadar süre olacak?

2 saat olacak. YÖK, sınav öncesi uzmanlarla konuşarak adayların psikolojik olarak rahatlayacakları, zihinlerini dinlendirecekleri süreyi yaklaşık 2 saat olarak belirledi. İlk basit sınav sonrası adaylar isterse dışarı çıkıp, yemeklerini yiyecek, aileleriyle görüştükten sonra ikinci aşamaya geçecekler.

2- Sınav sabah yapılan mekânda mı devam edecek?

Evet. İlk sınavda başarılı olduğuna inanan ve 180 puanı aştığını düşünen adaylar ikinci aşama için aynı mekândaki salonlarda yerini alacaklar.

3- İkinci aşamada tek kitapçık mı, birden fazla kitapçık mı dağıtılacak?

Bütün testlerin yer aldığı kitapçık adaylara verilecek. Adaylar kendi alanıyla ilgili testlerdeki soruları yanıtlayacak. Süre kalırsa ve isterlerse diğer testleri cevaplayacak.

4- İkinci aşamada soru sayısı azaltıldı, süre artacak mı?

Süre tek alanda soru çözecek adaylar için uzayacak. Örneğin eşit ağırlık alanında sadece Türk dili ve edebiyatı-matematik ve coğrafya testini çözecek aday, her soru için en az 2 dakika ayıracakken, diğer testleri de yapacaksa bu, 1 dakikaya düşecek.

5- Aday kendi testini cevapladıktan sonra salondan istediği zaman ayrılabilecek mi?

Evet. Kendi testini yapan aday başka alandaki soruları yanıtlamak istemiyorsa salondan dilediği zaman ayrılacak.

6- Eşit ağırlık alanındaki bir öğrencinin sayısaldan soru çözmesi puanını etkileyecek mi?

Hayır. Farklı alanlarda çözülen testler, başka bir alanın puanına katkı yapmayacak.

7- Temel Yeterlilik Sınavı yetenek sorularından mı oluşacak?

Hayır. Özel yetenek sınavı gibi değil. Daha önce Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndaki (YGS) soruların benzeri olacak. Yeterlilik ölçülecek. öğrencilerin asgari yeterlilikte Türkçe ve matematik bilgileri ölçülecek. Türkçe’de gramer sorularından çok, dil hakimiyetine bakılacak. Kelime hazinesi de sorgulanacak. Dili kullanma, anlama, kavrama, yorumlama ve söz dağarcığının ölçüleceği bu sınavda çok kitap okuyanlar avantajlı olacak. Matematik testinde ise integral değil, basit sayısal sorular yer alacak.

8- İkinci aşamada alanlarda yer alan testlerin soru sayısı belli değil. Örneğin din kültürü ve felsefeden kaç soru gelecek?

Testlerdeki alanlarla ilgili soru dağılımı oranları geçen yılkiler gibi olacak. Geçen sene LYS’de yapılan oranla aynı dağılım yapılacak. Ancak soru sayısı farklı olduğu için yarı yarıya azalma olacak. Yani 10 yerine 5 soru sorulacak.

9- Açık uçlu soru yer alacak mı?

Açık uçlu soru geçen yıllardaki gibi olacak. Yani anlatım değil, tek kelime, tek tarihli soru yer alacak. Sayılar da geçen yıllarki gibi olacak. Geçen yıl fizik, kimya, biyoloji testinin her birinde 1’er soru, Türk dili ve edebiyatı testinde 2 soru, coğrafya-1 testinde 1 soru, tarih testi ve coğrafya-2 testinin her birinde 1’er soru, felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, yabancı dil testinde 3 soru sorulmuştu.

10- Bölümlerin alanları değişecek mi?

Şimdilik bir değişikliğe gidilmeyecek. Daha sonraki yıllarda üniversite ve fakültelerin de görüşü alınarak değişim yapılabilir. Yani hukuk fakültesi de ekonomi de eşit ağırlıktan öğrenci almaya devam edecek.