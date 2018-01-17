YKS’de OBP’nin etkisi azaltılsın mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni sistem kapsamında liselere yerleştirmelerde okul başarı puanının hesaplamaya katılmayacağını açıklanmasının ardından gözler üniversite sınavlarına çevrildi. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek üniversite adayları da yerleştirmelerde Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) etkisinin azaltılmasını istiyor. Bunun sebebi, “okullarda yapılan sınavlar zorluk açısından birbirine denk olmadığı için adaletsizlik ortaya çıkıyor” olarak açıklanıyor. OBP’nin yerleştirmelere etkisinin yüzde 10-11 civarında olduğu belirtilerek, bu durumun en çok geçmiş yıllarda mezun olan ve diploma notu düşük gelen öğrencileri mağdur edeceği düşünülüyor.

Eğitimci Onur Soğuk, OBP’nin etkisinin azaltılması talebiyle ilgili şu bilgileri veriyor:

“OBP’nin yerleştirme puanlarına etkisi yüzde 10-11 civarında. Bu konu daha önceki yıllarda gündeme gelmiyordu, ama bu yıl sistem değişti ve YKS geldi. Yeni sistemde sorular azaldı ve bir sıkışma olacağı tahmin ediliyor. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) sorun yok, çünkü oradaki soru sayıları fen ve sosyal bilimlerin eklenmesiyle geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) yaklaştı. Ama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) yerine düzenlenecek Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) soru sayısı azaltıldı. Daha önce edebiyattan 56 soru vardı, şimdi 24 soru olacak. Matematikte soru sayısı 80’di, şimdi 40. Fizik, kimya ve biyolojiden 30’ar soru çıkıyordu şimdi 10’ar tane gelecek. Dolayısıyla bir yığılma olacağı belki öğrencilerin lise notlarına göre sıralanabileceği düşünülüyor. Bu durumda OBP’nin yüzde 10-11 civarındaki etkisi artabilir. Fakat yüzde 5 civarına çekilirse rahatlama olabilir ve sınav başarısı ön plana çıkar. Ayrıca OBP konusu özellikle geçmiş yıllarda mezun olup, diploma notu düşük olan öğrencileri mağdur ediyor. OBP’nin hesaplamaya katılmaması da sakıncalı çünkü bu sefer de lisenin etkisi tamamen ortadan kaldırılmış oluyor.”

Üniversite adayları bugün saat 18.00’den itibaren #OBPetkisiazaltılsın hashtag’i ile seslerini Twitter’da duyurmaya çalışacaklar.