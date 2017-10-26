YÖK Başkanı: YKS’de başka bir revizyon gündemde değil

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında değişen üniversite sınavına ilişkin soruları yanıtlıyor. Adayların stresini en aza indirmek ve sistemi daha sade hale getirmek için üniversiteye giriş sisteminde değişikliğe gidildiğini hatırlatan YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, “Sistemde yeni bir revizyon gündemde değil” dedi.

Prof. Dr. Saraç’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

FARKLI GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALDIK

İlk açıklamamızda 150 ve 180 barajının ilk oturumda temin edilmesini şart koşmuştuk. Daha sonra farklı görüşler oldu. Bunları değerlendirmeye aldık. “150 ve 180 arası alan adayın ikinci oturumda çok iyi bir performans sergilerse ne olacak?” sorusu anlamlıydı.

Biz de ikinci baraj puanının hesaplamasında; ilk sınavın yüzde 40’ı, ikinci oturum testinin yüzde 60’ı etkili olsun dedik. Eleştirilerin hepsini dikkate alıyoruz. Bunlar adımların geliştirilmesine katkı sağlıyor.

BAZI DERSLER ÖNEMLİ, BAZILARI ÖNEMSİZ DİYE BİR ŞEY YOK

İlk sınavda temel yeterlilikleri sorgulamak istedik. Bunun için Temel Yeterlilik Testi (TYT) olarak adlandırdık. Amacımız sözel ve sayısal okur yazarlığın sorgulanması. Diğer dersleri sormayacağız algısı doğru değil. TYT’de Türkçe okuma anlama, sayısal düşünmeyi ve kavramları kastediyoruz. Sayısal okur yazarlık, grafik okuma, dört işlem yapma diyebilirsiniz. Türkçe'nin kullanımını sorgulayacağız. Matematikte sayısal yeterlilikleri sorgulamak istiyoruz. Bir takım dersler önemli, bir takımı önemsiz diye bir şey yok. Diğer dersleri sormayacağız düşüncesi yanlış. Biz bunu doğru anlatamamış olabiliriz. Diğer derslerin de muhakemesi testlerde sorgulanacak.

VELİLERE BİLGİ NOTU İLETİLİYOR

Lise son sınıftaki öğrencilerimizin ailelerine bilgi notu ilettik. Buna devam edeceğiz. Şimdi rehber öğretmenlerine sistemi anlatıyoruz. Bütün tabana bu sınavın ne olduğu, neyi kurguladığı, ülkenin ihtiyacı olduğundan dolayı getirilen sınavın nelerden oluştuğunu anlatıyoruz.

ÖĞRENCİYİ EZBERCİLİKTEN KURTARAN BİR SINAV

Bu daha basit, daha kolay yönetilebilir bir sınav. Öğrenciyi ezbercilikten kurtaran bir sınav.

SORULARIN NİTELİĞİNE ÇOK ÖZEN GÖSTERECEĞİZ

7-8 sene önce 30’ar soruyla üniversitelere giren insanlar 40’ar soruyla girebileceklerinden daha mı az yetkinlikle mezun oldular. Soruların niteliği burada önem kazanıyor. Buna çok önem göstereceğiz. ÖSYM başkanımız da birçok kez ifade etti.

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