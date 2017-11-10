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    Haberler >Eğitim>YKS için başvurular 1 Mart’ta başlıyor... Sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak

    YKS için başvurular 1 Mart’ta başlıyor... Sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak

    Hürriyet Eğitim
    10.11.2017 - 17:50 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, 2018 yılı için sınav takvimini açıkladı. Buna göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 1 Mart’ta başlayacak, 21 Mart’ta sona erecek. YKS sonuçları ise 31 Temmuz’da açıklanacak. Sınava başvuru süresi içerisinde başvuramayanlar için 4 Nisan’da bir gün daha hak tanınacak.

    ÖSYM merakla beklenen 2018 yılı sınav takvimini yayınladı. YKS için başvurular 1 Mart’ta başlayacak ve 21 Mart’ta kapanacak. Ardından bu süre içinde başvuramayan adaylara 4 Nisan’da bir günlük ek süre verilecek.

    KPSS BAŞVURULAR 10-21 MAYIS

    Ayrıca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Bu sınav için adaylardan 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuru alınacak. 6 Haziran’da bir günlük ek başvuru süresinin ardından, sonuçlar 31 Ağustos’ta açıklanacak. Diğer KPSS oturumlarında başvuru ve sonuç açıklanma tarihi değişmezken KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumuysa 5 Ağustos’ta düzenlenecek.

    ALES İLKBAHAR 6 MAYISTA

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi) 6 Mayıs’ta yapılacak. Sınav için başvurular 7-15 Mart tarihlerinden alınacak. 28 Mart’ta bir günlük geç başvuru hakkı verilecek. Sonuçlar ise 7 Haziran’da duyurulacak. ALES sonbahar dönemiyse 18 Kasım’da gerçekleşecek. Sınav için başvuru tarihi ise 19-27 Eylül olarak belirlendi. 10 Ekim’de bir günlük geç başvuru hakkının ardından sonuçlar 20 Aralık’ta ilan edilecek.

    2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi

    YKS için başvurular 1 Mart’ta başlıyor... Sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak

    YKS için başvurular 1 Mart’ta başlıyor... Sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak

     

     

     

     

    Etiketler: aday
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