YKS için başvurular 1 Mart’ta başlıyor... Sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak

ÖSYM merakla beklenen 2018 yılı sınav takvimini yayınladı. YKS için başvurular 1 Mart’ta başlayacak ve 21 Mart’ta kapanacak. Ardından bu süre içinde başvuramayan adaylara 4 Nisan’da bir günlük ek süre verilecek.

KPSS BAŞVURULAR 10-21 MAYIS

Ayrıca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Bu sınav için adaylardan 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuru alınacak. 6 Haziran’da bir günlük ek başvuru süresinin ardından, sonuçlar 31 Ağustos’ta açıklanacak. Diğer KPSS oturumlarında başvuru ve sonuç açıklanma tarihi değişmezken KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumuysa 5 Ağustos’ta düzenlenecek.

ALES İLKBAHAR 6 MAYISTA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi) 6 Mayıs’ta yapılacak. Sınav için başvurular 7-15 Mart tarihlerinden alınacak. 28 Mart’ta bir günlük geç başvuru hakkı verilecek. Sonuçlar ise 7 Haziran’da duyurulacak. ALES sonbahar dönemiyse 18 Kasım’da gerçekleşecek. Sınav için başvuru tarihi ise 19-27 Eylül olarak belirlendi. 10 Ekim’de bir günlük geç başvuru hakkının ardından sonuçlar 20 Aralık’ta ilan edilecek.

2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi