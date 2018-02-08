YKS başvurusu ne zaman? Üniversite sınavı başvurusu

Üniversite sınavı başvurusu bu yıl YKS adıyla yapılacak. Sene başında gerçekleştirilen sistem değişikliği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adını alan üniversite sınavı, öğrencilerin son günlerde sorguladığı konuların başında yer alıyor. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihhleri ve başvuru işlemine dair bazı bilgiler

ÜNİVERSİTE SINAVI (YKS) BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu sene büyük değişikliklerin gerçekleştirildiği üniversite sınavı, yeni adıyla öğrencilerin karşısına çıkacak. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) kaldırıldı. Yerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi. Bu sınav iki oturum olarak yapılacak. Başvuruları 1-21 Mart’ta alınacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran’da, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile yabancı dil sınavı 24 Haziran’da gerçekleşecek. YKS’nin sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak.

BAZI BÖLÜMLERİN BAŞARI SIRASI DEĞİŞTİRİLMEDİ



LYS’de tıp, hukuk, mühendislik gibi alanlara getirilen başarı sırası barajı değişmedi. Uzmanlar testlerin ağırlıklarının soru sayısına göre beklendiği gibi olduğunu, Arapça’nın yabancı dil oturumuna eklenmesinin ilgili programlarda okumak isteyen imam hatip öğrencileri için avantaj yarattığını belirtiyorlar. Puan türlerine göre

TYT ve AYT’deki testlerin ağırlıkları şöyle:

TYT: Türkçe ve temel matematik yüzde 33, sosyal ve fen yüzde 17.

SÖZEL: Lisansa yerleştirme puanları hesaplanırken, TYT’nin katkısı yüzde 40; AYT yüzde 60 idi. Sözel puan türünde, TYT’de ‘Türkçe’ ve ‘temel matematik’ testlerinin ağırlıkları yüzde 13; sosyal ve fenin ise yüzde 7. İkinci oturumdaysa ‘Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler 1’ ile ‘sosyal bilimler 2’nin ağırlıkları yüzde 30, toplamda yüzde 60.

SAYISAL: TYT’de testlerin ağırlıkları aynı. AYT’de matematiğin ağırlığı yüzde 30; fizik, kimya ve biyolojinin ağırlığı yüzde 10, üçünün toplam ağırlığı yüzde 30.

EŞİT AĞIRLIK: TYT’de test ağırlıkları aynı. AYT’de matematik ve ‘Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler 1’in ağırlığı yüzde 30, toplam yüzde 60.

DİL: TYT’de testlerin ağırlığı aynı. AYT’de ise yabancı dilin ağırlığı yüzde 60.