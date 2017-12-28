YKS, adayların yükünü hafifletecek

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları’ndan (LYS) oluşan üniversiteye giriş sınavları kaldırıldı ve yerine Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve alan testinden oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi. Yeni sınav sisteminin açıklanmasının ardından bazı önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ve sistemin yeni olması üniversite adaylarını ve ailelerini de tedirgin etti. Uzmanlar ise, eski sisteme göre oturum sayısı ve puan türü daha az olan YKS’nin adayların yükünü azaltacağını düşünüyor. Özel Uğur Anadolu Lisesi Rehberlik Birimi Koordinatörü Nilgün Şekerci’nin önerileri şöyle:

9 VE 10’UNCU SINIF KONULARINA ODAKLANIN

Yeni üniversite sınav sistemi, YGS ve LYS’ye göre hem oturum hem de puan türü sayısı bakımından avantaj sunuyor. Önceki sistemde adaylar mart ayında YGS, haziranda ise LYS’ye giriyorlardı ve altı oturumluk maratonda 18 puan türü ile değerlendiriliyorlardı. Yeni sistemdeyse sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil puan türleri geçerli olacak. Yükseköğretim Kurulu’nun ve ÖSYM’nin açıklamalarının düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor. TYT’de yer alan testlerin soru sayılarıyla katsayıları orantılı olacağı açıklaması yapıldı. Soru sayısı fazla olan Matematik ve Türkçe’nin katsayılarının Sosyal ve Fenden fazla olacağı tahmin edildiği için öğrencilerin hangi ders grubunda olursa olsun Türkçe ve Matematik dersine önem vermesi gerekiyor. TYT, ortak müfredattan hazırlanacağı için daha çok 9 ve 10’uncu sınıf derslerinin konu eksiklikleri belirlenerek, bir program doğrultusunda kapatılması çok önemli.

VELİLER DE ÖĞRENCİLERİ RAHATLATMALI

Adayların sınav sırasında süreyi kullanma, hangi testten başlanırsa daha başarılı olunduğu, kodlama hatası yapmama, turlama yöntemini kullanarak zor soruya takılmadan çok soru çözme ve emin olunmayan durumlarda işaretleme yapmama gibi sınav tekniğiyle ilgili konuları tecrübe etmeleri başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır. Adaylara denemeler sonrasında yanlış yapılan ve boş bırakılan soruların analizini yapmalarını, bir sonraki deneme sınavına kadar öncelikle yanlış yapılan konuların üzerinden geçmelerini, sonrasında da boş bırakılan konuları çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca velilerin de yetişkin bireyler olarak çocuklarını rahatlatacak, kaygılarını azaltacak tutum ve konuşmalar içinde olmaları gerekiyor. Veliler bilgi kirliliğinden etkilenmemek için çocuklarının öğretmenleri, rehberlik servisleri ve idarecilerle dirsek teması halinde olmalı.