YKS adayları sömestr tatilini nasıl değerlendirmeli?

2018’de üniversite sınavına girecek adayların kafası biraz karışık. Çünkü sınav sistemi değişti. Daha önceden YGS ve LYS olarak iki oturumda girilen üniversite sınavı, şimdi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Bu da yine Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olarak iki oturumda yapılacak ama bir gün arayla. Önceki yıllarda, adayların sömestr tatilini YGS için değerlendiğini söyleyen uzmanlar, şimdi YKS’ye ağırlık verdiğini ve değişen sınav sisteminin ders çalışma sistemini çok etkilemediğini söylüyor. Rehberlik uzmanları Cihan Yeşilyurt ve Salim Ünsal, adayları tatilde zamanı iyi planlaması konusunda uyarıyor. Gelin uzmanların uyarına göz atalım:

UNUTTUĞUNUZ KONULARA ODAKLANIN

Salim Ünsal (Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü): Sınava hazırlık yapan lise öğrencileri için sömestr hem bir dinlenme, hem de şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmaların ince ayarının yapılacağı bir toparlanma süreci olabilir. Sistem değişikliği aslında hazırlık sürecinin genetiğini büyük ölçüde değiştirmedi. Tek farklılık, geçmiş yıllarda sömestr süreci yoğunlukla Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) ayrılıyordu, yeni durumda TYT ve AYT için ortak çalışmalar yürütülebilecek.

Özellikle ağustostan itibaren başlanan öğrenme sürecinin ara ara tekrarlarla pekiştirildiğini biliyoruz. İşte sömestr programının ilk haftasında unutmaya yüz tutmuş bazı konuların sınav ayrımı yapılmaksızın tekrarına odaklanmak, sonraki hafta ise gün aşırı deneme sınavları çözmek, eksikleri görme, test tekniği becerisi kazanma, zaman yönetimi gibi konularda adayın kendini geliştirmesi açısından uygun olur. Sömestr, daha çok önceden işlenmiş ve öğrenilmiş konulara odaklanma ve pekiştirme süreci olursa, daha sağlıklı sonuçlar doğurur. Adayın, bu 2 hafta boyunca okul da olmayacağından bu tür etkinliklere yeterince zaman ayırma fırsatının bulunduğunu düşünüyorum. Tüm bunların arasına sinema, gezi, tiyatro, arkadaş ziyareti gibi ufak bir tatil molası da koymanın kimseye zararı olmaz.

KİŞİSEL PLAN YAPIN

Alternatif çalışma alışkanlıkları olan adayların ise bu süreçte bir veya iki derse odaklanıp, onlarla ilgili tüm problemleri halletmesi sıkıntı yaratmayacak bir çalışma yöntemi. Bir aday zayıf noktalarını iyi tespit eder ve bu süreçte onların üstüne giderse, doğru bir çalışma ve hazırlık stratejisi geliştirmiş olur. Süre ve soru sayısı gibi kısıtlamalar bireysel farklılıklara fazlasıyla bağlı olduğundan, zihni yoracağından ve motivasyonu düşüreceğinden şu kadar soru cevaplayın ya da şu kadar saat çalışın demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Her adayın bu iki konuda kişisel planını yapması en doğru olanı.

ZAMANI VERİMLİ KULLANIN

Cihan Yeşilyurt (Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü): Üniversite hazırlık sürecine ağustosun sonuna doğru başlayan üniversite adayları için; yarıyıl tatilinin nasıl geçirileceği önemli bir zaman dilimi. Herkesin günü 24 saat, haftası yedi gün, yani eşit sahip olunan tek şey zaman. Yarıyıl tatili gün içinde sadece hoşunuza giden şeylerin yapıldığı bir tatil mi olmalı yoksa azami yarar sağlanacak, iyi kullanılmış bir zaman dilimi mi?

İşte burada üniversite adaylarına çok iş düşüyor. Zamanı etkin ve verimli, amaç ve hedeflere uygun kullanabilme becerisini kazanmış olmak önemli. Kararlılık, ertelememek, deneyip geliştirmek gerekiyor. Zamanı iyi kullanmak, öğrenilebilir bir beceri. Tüm dikkatin yapılması gereken şey üzerine yoğunlaşmasını sağlar.

BİR YAŞAM PROGRAMI OLUŞTURUN

Ağustosta başlayan hazırlık süreci, eylülde okulların açılmasıyla okul ve kurs yaşamınızda yoğunluk yaratmaya başladı. Bu tempo 24 Haziran’a kadar sürecek. Üniversite adayları bu süreçte bazen yorgun, bazen bıkkın, bazen stresli, bazen motivasyonlu olacaklar ama zaman çok hızlı geçecek! Yapılacak şey, hedefe ulaşmak için nelerin yapılıp nelerin yapılamadığının sorgulanması ve hemen hareket planı oluşturulması. Eksiklerin somutlaştırılması, hedefe ulaştıracak yeni adımların belirlenmesi, telafi programlarının oluşturulması ve tatilde hemen uygulanması...

Sömestr hem Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için telafi dönemi olarak, hem de dinlenmek için değerlendirilebilir. Önemli olan bir yaşam programı oluşturabilmek. Gününü iyi programlayan genç, okulu tatil olduğu için sabahları biraz daha fazla uyuyarak bedensel ve fizyolojik dinlenme olanağı sağlayabilir. Ders çalışma ve tekrar yapma dışındaki zamanlarında kendine ödül olarak sunacağı sinema, tiyatro, arkadaşlarla buluşma gibi fırsatlar yaratarak motivasyon ve moral kazanabilir.

HEDEFLERİNİZİ GERÇEKÇİ SEÇİP UYGULAYIN

Tatil boyunca hedefler gerçekçi seçilip, uygun eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmek, zamanın nasıl kaybedildiğinin bilincine varabilmek için tatil boyunca, her akşam yazılacak zaman kaybı çizelgesi oluşturulabilir.

Her akşam yapılan değerlendirmeyle, o gün içinde zamanın nasıl bölündüğü analiz edilerek ertesi gün için denetim mekanizması geliştirilebilir. Böylece bir şeyleri yapmamanın veya yapamamanın yarattığı suçluluk duygusu ve stresi de azaltmış olur.

DENETİMİ KAYBETTİK DÜŞÜNCESİNE KAPILMAYIN

Zamanı verimli kullanmanın, stresi azaltma yöntemlerinin en etkilisi olduğu araştırmalarla kanıtlandı. Stres, YKS hazırlık sürecindeki öğrencinin denetimi kaybettiği duygusunun sonucu. Yarıyıl tatili denetimin kaybedildiği, zamanın geldiği gibi anlık koşullara göre yaşanıldığı bir dönem olursa, sonrası için stres kaynağına dönüşebilir. Bunu engellemenin yolu gerçekçi hedefler, kararlılık, zamanı verimli kullanma becerisiyle değerlendirilen bir tatil planı yapmak. Önemli olan; dersin başında kaç saat geçirdiğinizden çok, bu saatleri nasıl geçirdiğiniz!