CansÄ±zÄ± bile dirilten, yumurtaya bile can veren FenerbahÃ§e, Ankarasporâ€™a 10 maÃ§ sonra 3 puan kazandÄ±rarak sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi.Â Â

FenerbahÃ§eli taraftarlar, Humeyniâ€™nin 1979 Ä°ran devriminde medeniyetten Ä°slam Cum

Emrah Ã–ner yazÄ±yor

huriyetine geÃ§iÅŸini canlÄ± canlÄ± yaÅŸar gibi, takÄ±mÄ±n Anelka, Van Hooijdonk, Appiah, Aurelioâ€™lardan Yasin, KazÄ±m, Ali Bilgin, UÄŸur, Burak, GÃ¼izaâ€™lara dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine malesef bilfiil tanÄ±klÄ±k ediyor.Bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n, duraklamanÄ±n veya Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sorumluluÄŸu Åžah Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™da.Tabiki eÄŸer FenerbahÃ§e bugÃ¼n Avrupaâ€™da, Ligâ€™de, Feneriumâ€™da, inÅŸaatta her anlamda bir yere gelmiÅŸ ise, Åžahâ€™Ä±n payÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lmaz.Fakat belki de kavuÄŸu deÄŸiÅŸtirme vakti geldi ve geÃ§iyor.

Bu sezon bittikten sonra veya bitmesine yakÄ±n, kadronun revizyonu iÃ§in sÄ±nÄ±rsÄ±z yorum yapÄ±lacak ve yazÄ± yazÄ±lacaktÄ±r.

En kÄ±sa reÃ§ete, FenerbahÃ§eâ€™nin Ã§ok hazÄ±r 8 tane kaliteli yabancÄ± almak ve oynatmak zorunda olanÄ±dÄ±r. Buna kaleci de dahildir. Fakat belki de esas soru, ilk 11â€™deki 5 TÃ¼rkâ€™Ã¼n kim olacaÄŸÄ±dÄ±r.

EÄŸer FenerbahÃ§e yeni sezonu Volkan, Ã–nder, Vederson gibi isimlerle veya onlarÄ±n muadilleri ile karÅŸÄ±layacaksa, burada tÃ¼m suÃ§ hala kombine alan, hala digitÃ¼rk alan seyircidedir.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu saltanata son verecek olan seyircidir, hiÃ§ bir zaman kongre Ã¼yeleri veya seÃ§im sandÄ±klarÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r.

MaÃ§a gelince...

Ã–yle bir maÃ§ ki, Ã¶yle iki takÄ±m ki, pozisyon yok, heyecan yok.

AralarÄ±ndaki tek fark Mehmet Ã‡akÄ±r ve golÃ¼.

Televizyonun sesini kapasan, rengi de siyah-beyaz yapsan, hiÃ§ kimse FenerbahÃ§eâ€™yi ayÄ±rdedemez.

Hani derler ya, iki takÄ±ma da hafta iÃ§i oynanan 4-4â€™lÃ¼k Chelsea-Liverpool maÃ§Ä±nÄ±n kasetlerini ders olarak izletmek gerekir.

HayÄ±r, Chelsea ve Liverpoolâ€™a futbolun nasÄ±l olmamasÄ± gerektiÄŸini gÃ¶stermek iÃ§in bu maÃ§Ä±n kasetlerini izlettirmiÅŸler.

Zannetmiyorum ki, FenerbahÃ§e seyircisi bu maÃ§Ä±n sonunda maÃ§ yorumu iÃ§in gazetelere, internete hÃ¼cum etsin.

Hadi geÃ§en hafta futbol yoktu ama kavga vardÄ±, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ vardÄ±, kan vardÄ±.

Bu maÃ§ta o da yok.

Sanki hiÃ§ Sivas puan kaybetmemiÅŸ, sanki hiÃ§ Trabzon yenmemiÅŸ, sanki Galatasaray BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyeâ€™yi kesin yenemeyecekmiÅŸ ve sanki BeÅŸiktaÅŸ puan kaybedemezmiÅŸ gibi top oynayan bir FenerbahÃ§e.

HiÃ§ bir ÅŸeyi hesaplamayan bir FenerbahÃ§e.

Ruhsuz, gamsÄ±z, rahat, tembel bir FenerbahÃ§e.

Sezonu kapatmÄ±ÅŸ bir FenerbahÃ§e.

SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 25 yÄ±llÄ±k Ã¶nemi olan Sivas maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek Can, Josico, Ä°lhan gibi yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± dinlendiren bir FenerbahÃ§e.

Lig Tv yorumcusu bile FenerbahÃ§eli olmayan bir FenerbahÃ§e.

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