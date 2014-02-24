Yiyebildiğimiz çiçekler

Önce sadece süs olsun diye koyulduklarını sanıp yememeyi düşündüm ama sonra çatalımı bir tanesine batırıp tattığımda yanıldığımı anladım. Mor, beyaz ve açık sarı renkteki çiçekler oldukça lezzetliydi ve salataya da çok yakışmışlardı doğrusu.

Bu ilk deneyimin beni bu kadar şaşırtmaması gerekirdi aslında. Çünkü biz Türkler zaten uzun yıllardır gül, portakal çiçeği ya da kabak çiçeği gibi çiçekleri mutfaklarımızda kullanıyorduk. Dolması yapılan kabak çiçeği yöresel olmaktan yeni çıksa da örneğin gül, güzel rengi ve kokusuyla yüzyıllardır mutfaklarımızda.

Aslında çiçeklerin besin olarak kullanılması dünya yemek tarihinde de çok eskilere dayanıyor.

Ortaçağ’da, hatta Antikçağ’da bile çeşitli bitkilerin ve ağaçların çiçekleri kullanılıyordu. Ancak yaygın olarak kullanımı 1990’lı yıllarda gerçekleşti ve artık marketlerde paketlenmiş olarak bile bulabiliyoruz.

Rengarenk bir görünümü olan bu çiçekler hem tatları, hem görünümleriyle salata ve yemekleri ilginç hale getiriyorlar. Aman dikkat, bazı çiçekler zehirli oldukları için yemeklere konulamıyor.

KÖRİLİ MISIRLI TAVUK ÇORBASI

Tavuk göğüs eti ya da butlar 8-9 su bardağı suyla haşlanır. Lezzet katması için suya bir adet soyulmuş soğan atılır. Tuz ve karabiber serpiştirilir.

Tavuk haşlanırken üzerinde biriken köpük el kevgiriyle alınmalıdır. Ocaktan alıp suyu süzüldükten sonra but etleri kemiklerden ayrılır ve iri parçalar halinde didiklenir.

Diğer taraftan; tavuk suyu tekrar tencereye alınıp üzerine didiklenmiş tavuk etleri ve toz köri ilave edildikten sonra orta ısılı ateşte, kaynamaya bırakılır. Önceden haşlanmış olan mısır ya da konserve tane mısır da aktarılıp karıştırılır.

Terbiye sosunun hazırlanması için; yoğurt, 2 su bardağı suyla çırpılıp üzerine yumurta sarısı ve un aktarıldıktan sonra tel çırpacak yardımıyla çırpılır. Tuz ve karabiber serpilip tekrar çırpılır. Kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe kadar alınarak unlu karışıma eklenip karışımın ılınması sağlanır. Bir yandan çorba karıştırılmaya devam edilirken, bir yandan da ılık hale gelen terbiye sosu tencereye aktarılır.

Sürekli karıştırılarak koyu ayran kıvamına gelinceye kadar, 10 dakika daha pişirildikten sonra ocaktan alınır.

İstenirse 2 tatlı kaşığı tereyağında kavrulmuş kırmızı pul biber üzerinde gezdirilebilir. Kuru fesleğen ya da kuru naneyle de süslenebilir. Tarhana çorbası kıvamında ve köriden dolayı sarı olan çorba sıcak sıcak servise sunulur.

Malzeme listesi



-2 adet tavuk budu (2 adet tavuk göğüs eti de kullanabilirsiniz.)

-1 çay kaşığı tuz, karabiber

-2 çay kaşığı toz köri

-1 su bardağı haşlanmış mısır yarması ya da tane mısır (Konserve mısır da kullanabilirsiniz.)

-8-9 su bardağı su

Terbiyesi için;

-1 su bardağı yoğurt

-1 adet yumurtanın sarısı

-2 su bardağı su

-2 yemek kaşığı un

-1 çay kaşığı tuz, karabiber

6 kişilik

Hazırlama süresi 10 dakika

Pişirme süresi 40 dakika