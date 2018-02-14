Farklı boyutlarda inci gümüş yüzeylere karanlık oda tekniğiyle basılmış görsellerden oluşan serginin küratörlüğünü Gizem Akgülgil üstleniyor. Sanatçının 2014-2017 yılları arasında çektiği 29 fotoğrafa, sergi için özel olarak hazırlanmış ve içinde Doç. Dr. Pelin Aytemiz, Özge Mumcu Aybars, Gizem Akgülgil ve Göksel Keysan’ın kavramsal yazılarının da bulunduğu bir kitap eşlik ediyor. Fotoğrafların siyah beyaz oluşunun geçmişte kalmanın altını çizdiği sergi ziyaretçilerine insanlığın her geçen gün ardında bıraktığı büyük kültürel artıkları göstermeye çalışıyor.Serginin açılışı 16 Şubat saat 19.30’da gerçekleşecek