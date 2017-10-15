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    Yine zehirlenme vakası: Kaymakamdan korkutan açıklama

    AA
    15.10.2017 - 23:00 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 2 ayrı düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle çok sayıda kişi hastanede tedavi altına alındı. Birecik Kaymakamı Kadir Perçi 600 kişinin yemekten yediğini belirtirken 200 kişinin etkilendiğini değerlendirdiklerini kaydetti.

    Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezra Mahallesi'nde düzenlenen düğünlerde dağıtılan yemeklerden yiyenlerden bazılarının karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Birecik ve Gaziantep'teki hastanelere başvurduğunu söyledi.

    Her 2 düğüne yaklaşık 600 kişinin katıldığını kaydeden Perçi, şöyle devam etti:

    600 KİŞİ KATILMIŞ

    "Birecik Devlet Hastanemize şu ana kadar yapılan resmi müracaat 84 kişiye ulaştı. Ama aldığımız bilgiye göre gün içinde de yaklaşık 30 kişi aynı şikayetle başvuruda bulunmuş ancak önce basit vakalar olarak değerlendirmişler. Ancak sonra sayı artınca adli vaka olarak değerlendirilmişler. Düğünlere Gaziantep ve Nizip'ten de çok sayıda kişinin de katıldığını öğrendik. Onlardan da yaklaşık 80 kişinin yine oradaki hastanelere başvuruda bulunduğu bilgisini aldık. Muhtardan aldığımız bilgiye göre her 2 düğünde yaklaşık 600 kişiye aynı yemekten dağıtıldığını öğrendik. Bu sayıda kişinin hastanelere başvurma ihtimali var."
    Düğünlerde yemek dağıtılan yemeklerden numuneler alındığını ve incelenmek üzere ilgili yerlere gönderildiğini belirten Kaymakam Perçi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

    "200 KİŞİNİN ETKİLENDİĞİNİ..."

    Yemek firmasıyla ilgili yapılan ön incelemede daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını vurgulayan Perçi, şunları kaydetti:

    "Yemekte pilav, tavuk ve cacık dağıtılmış. Biz zehirlenmenin tavuktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Şu ana kadar hastanelerimize gelen vakaların arasında taburcu ettiğimiz vatandaşlarımız da bulunmakta. Hastane personelimiz, doktorlarımız ve diğer bütün personelimiz şu an teyakkuz halindeler. Kesin olmamakla birlikte yaklaşık 200 kişinin yemekten etkilendiğini değerlendiriyoruz. Bize gelen bilgiler o şekilde ama çok şükür durumu ağır vakamız bulunmuyor." 

    Etiketler: şanlıurfa , Kaymakam
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