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    Yine yaptı: Motosikletlerin Neron'u

    DHA
    19.02.2018 - 23:10 | Son Güncelleme:

    DENİZLİ’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Emin Demirhan (38), yeni satın aldığı ve binerken üzerinden düştüğü motosikletini ateşe verdi. Alev alev yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi. Demirhan’ın, 2016 yılı Haziran ayında da çalışmadığı için kızdığı motosikletini ateşe verdiği öğrenildi.

    Acıpayam’ın kırsal Yazır Mahallesi’nde çiftçilik yapan Emin Demirhan, dünÿÇarşı Meydanı’ndaki kahveye gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Yolda kontrolüÿyitirenÿDemirhan, motosikletten düştü. Demirhan bu duruma öfkelenip, sürükleyerek, mahalledeki Çarşı Meydanı’na kadar getirdiği motosikletini çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ateşe verdi. Kısa sürede alev topuna dönen motosiklet kullanılmaz hale geldi.

    Demirhan’ın, 2016 yılı Haziran ayında da çalışmadığı için kızdığı motosikletini ateşe verdiği öğrenildi.

    Etiketler: motosiklet , denizli , yangın , son dakika
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