Yine yapacağını yaptı... Trump eşi ve oğlu yerine, yağmurda şemsiyeyi kendine tuttu

Sahibi olduğu Florida’daki Mar-a-Lago golf kulübü dönüşünde uçağa binerken, eşi Melania ve oğlu Barron açıkta olmasına rağmen yağmurlu havada şemsiyeyi kendine tutan Trump için İngiliz Daily Mail gazetesi “Ne kadar da centilmen!” yorumunda bulundu.

Üçlü, haftasonu birlikte Mar-a-Lago’da tatil yaptı. Dönüşte ise hava kuvvetlerine ait ‘Air Force One’ uçağıyla Beyaz Saray’a dönen Trump, uçağa binerken bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

Objektife yansıyan anlarda, hafif yağmurlu olan hava nedeniyle Trump’ın elinde bir şemsiye tuttuğu, eşi Melania ile oğlu Barron’ın ise kaçışarak uçağa girmeye çalıştığı görüldü. Trump’ın eşine ve oğluna karşı bu tutumu eleştirildi.

ABD’liler, “Trump, eşi ve oğlu yerine muhteşem saçlarını korumayı tercih etti” yorumunu yaptı.

Trump son haftalarda, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle ilgili olarak “b.k çukuru” ifadesini kullandığı gerekçesiyle yoğun eleştiriyle karşı karşıya. Ancak ABD Başkanı, bu ifadeyi kullandığını reddediyor. Öte yandan, ABD’de piyasaya yeni çıkan, gazeteci Micheal Wolff imzalı “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Saray’ı) adlı kitapta, Trump’ın akıl sağlığı ve özel hayatı dahil birçok çarpıcı iddia yer almıştı.



ABD’deki Haiti toplumu, Mar-a-Lago kulübü yakınlarında Trump’ın sözlerini protesto etti.