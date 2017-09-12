Yine servis skandalı!

İzmir’de 3 yaşındaki Alperen Sakin’in servis aracında unutularak hayatını kaybetmesinin üzerinden bir ay geçmeden bu kez İstanbul’da benzer bir olay yaşandı. 7 Eylül Perşembe günü, İstanbul Pierre Loti Okulu’nda CPD sınıfında okuyan Ecrin Lena Şen, okul servisinde unutuldu. Serviste uyuduğu için fark edilmeyen Ecrin 1.5-2 saat sonra uyandığında kimseyi göremeyince aracın camlarını yumrukladı. Yoldan geçen bir adamın fark etmesiyle, Ecrin kurtarıldı. Olay minik Ecrin’in servisle eve bırakıldığında annesi Figen Şen’e “Bugün okula gitmedim” demesiyle ortaya çıktı. Şen, sosyal medyada olayı şöyle anlattı: “Kızımın yüzü bembeyazdı. “Kızım iyi misin? Ne oldu?” diye sordum. “Anne biliyor musun ben bugün okula gitmedim” dedi. Korktuğumu kızıma belli etmemek için, ‘Benim kızım okula gitmediyse ne yaptı’ diye sorduğumda cevap olarak ‘Sosisli, ketçaplı patates yiyip, ıcetea, meyve suyu içtim’ dediğinde ise ne yapacağımı şaşırdım... Serviste uyaya kaldığını, uayndığında kimsenin olmadığını, camı yumrukladığında kel bir ağabeyin onu görerek araçtan çıkardığını söyledi. Anne Figen Şen, yazdığı yazıda adliyeye gidip suç duyurusunda bulunacaklarını da PL Turizm servis şirketini ve sorumlularını mahkemeye vereceklerini, İstanbul Fransız Konsolosluğu’na servis firmasını şikayet edeceklerini söyledi.

ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI

PL Turzim’in 16 hissedarından biri olan Yüksel Taşcı, olayı doğruladı. Hürriyet’e konuşan Taşçı şunları söyledi: “Olaydan bir gün sonra haberimiz oldu. Araçta 6 çocuk var. Rehber öğretmen birini uyuya kaldığı için görmemiş. Görmediği için şoför Tophane yokuşunda, Allah’tan işlek bir yerde park ediyor, gidiyor. Çocuk bir buçuk, iki saat sonra uyanıyor. Cama vuruyor, bir adam görüyor. Allah’tan iyi niyetli bir adam, kızım oradan çıkar mısın demiş, ön koltuğa geçip kapıyı açmış. Aileyi aramaya çalışmış, ulaşamamış. Sonra eski şoförü aramış. Eski şoför yeni şoförle birlikte hemen koşa koşa gelmiş. Buraya kadar hatadır. Çocuğa bir şey olmadı yaralanmadı. Ama bundan sonra bir hata daha yapmış. Bize söylemiyor. Okulun karşısında bir büfede çocuğa yemek yediriyor, oyalıyor. 12.00’de çocuklar okuldan çıkıyor. Saat 13.00 gibi servisle evine bırakılıyor. Aileye de bir şey söylemiyorlar. Çocuk ailesine anlatmış. Çocuk unutuldu da, okula niye götürmüyorsun? Bize niye haber vermiyorsun? Nasıl izah edeceğim okula diye korkmuş, okula götürmemiş. Bu affedilecek bir şey değil. Şoför ve rehberlik personelini işten attık. O bölgeden sorumlu hissedarı da kanunlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarıyoruz.