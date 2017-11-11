Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Yine Reza Zarrab 'serbest bırakıldı' muamması

    Yine Reza Zarrab 'serbest bırakıldı' muamması

    Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
    11.11.2017 - 20:10 | Son Güncelleme:

    ABD’de 27 Kasım günü duruşması başlayacak olan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’la ilgili ikinci bir tahliye muamması yaşandı.

    ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Zarrab’ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi sosyal medyada büyük yankı buldu. Hafta içi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Zarrab konusunu da görüşen Başbakan Binali Yıldırım’ın bu işi çözdüğü ve Zarrab’ı beraberinde Türkiye’ye getirdiği yorumları dahi yapıldı.

    Ancak bu bilginin doğru olmadığı ve yine teknik bir hatadan kaynaklandığı belirtildi. Davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı’nın sözcüsü Zarrab’ın halen cezaevinde bulunduğunu belirtirken, Türk avukatı Şeyda Yıldırım ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, "Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Yine teknik bir hata olmuş." dedi.

    Benzeri bir olay 9 Eylül 2017 tarihinde de yaşanmış ve Başsavcılık sözcüleri Zarrab’ın tahliye edilmediğini bunun sistemden kaynaklanan bir hata olduğunu, halen cezaevinde tutuklu olduğunu belirtmişlerdi.

    Reza Zarrab’a tahliye muammasıReza Zarrab’a tahliye muamması

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: Reza Zarrab , reza zarrab haberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri