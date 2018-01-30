Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yine ‘orman kumarhanesi’

    Yine ‘orman kumarhanesi’

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    30.01.2018 - 21:23 | Son Güncelleme:

    Fatih ormanının en kuytu yerinde kurulan kumar çadırında tombala oynayan ve oynatan 51 kişi gözaltına alındı.

    Sar Ayazağa’ya 5 kilometre mesafede orman içinde çadır kurularak tombala oynayan kişilerin, Ayazağa’da servisle çadıra taşındıkları tespit edildi. Çadırın elektrik ihtiyacının da çadırın yanındaki metruk binaya kurulan jeneratörle sağlandığı belirlendi. Kumar çadırını işleten S.Ş ile çalışanları K.K, A.K, E.G ve S.Y’ye kumar oynatmaktan, çadırın sahibi H.K’ya “kumar oynanması için yer temin etmekten” adli işlem yapıldı. Diğer kişilere de kumar oynamaktan 227’şer TL para cezası verildi.

    Yine ‘orman kumarhanesi’

    Polisin daha önce yaptığı iki operasyonda da, Belgrad ormanında yine çadır kumarhane ele geçirilmişti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Fatih , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri