Yine ‘orman kumarhanesi’

Sar Ayazağa’ya 5 kilometre mesafede orman içinde çadır kurularak tombala oynayan kişilerin, Ayazağa’da servisle çadıra taşındıkları tespit edildi. Çadırın elektrik ihtiyacının da çadırın yanındaki metruk binaya kurulan jeneratörle sağlandığı belirlendi. Kumar çadırını işleten S.Ş ile çalışanları K.K, A.K, E.G ve S.Y’ye kumar oynatmaktan, çadırın sahibi H.K’ya “kumar oynanması için yer temin etmekten” adli işlem yapıldı. Diğer kişilere de kumar oynamaktan 227’şer TL para cezası verildi.

Polisin daha önce yaptığı iki operasyonda da, Belgrad ormanında yine çadır kumarhane ele geçirilmişti.