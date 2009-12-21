Yine olmadÄ± Åženol hocam

Ä°yi baÅŸladÄ± Trabzonspor ama, sonunu getiremedi. Tarih tekerrÃ¼r etti ve FenerbahÃ§e yine istediÄŸi puanÄ± tek golle bile olsa almayÄ± baÅŸardÄ±, devreyi lider kapattÄ±. BÃ¼kemediÄŸin bileÄŸi Ã¶peceksin, tebrikler FenerbahÃ§e.

MaÃ§tan Ã¶nce dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim hep Ã§eliÅŸkili idi, soranlara bir ÅŸey sÃ¶yleyemedim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ne defansa, ne de forvete gÃ¼venim vardÄ±. Sadece soyunma odalarÄ±nda verilecek motivasyon bu maÃ§Ä±n galibini belirleyecekti. KorktuÄŸum baÅŸÄ±ma geldi, maalesef yine FenerbahÃ§eâ€™ye puan verdik.ÂÄ°lk dakikalardaki Alanzihoâ€™nun pozisyonunuÂyan hakem daha iyi gÃ¶rÃ¼p bayrak kaldÄ±rmasaydÄ± ve o pozisyon golle sonuÃ§lansaydÄ± beklide maÃ§Ä±n gidiÅŸatÄ± da deÄŸiÅŸirdi. Ama gol olmaya da bilirdi, hakeme kabahat bulmamak lazÄ±m, saniyenin binde birinde karar vermek zorundalar.Â Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Bu maÃ§ yinede ilerisi iÃ§in bende umut yarattÄ±. Eski Trabzonsporâ€™u gÃ¶rÃ¼r gibiyim. Ä°nÅŸallah ilerleyen gÃ¼nlerde yapÄ±lacak ara transferlerle yine o coÅŸkuyuÂyaÅŸarÄ±z diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Oyun kurma ve adam adama savunmada FenerbahÃ§eâ€™den daha iyi idi Trabzonspor, alan savunmalarÄ±nda biraz gedikler verse de oda olacak gibi. Pas ve top koÅŸturmalar yerinde idi. Tek eksik olan ofansif alanda ÅŸutlar ve birebir oyunlardÄ±. MÃ¼cadele ve hÄ±rs eskisinden daha iyi. BakalÄ±m ilerleyen gÃ¼nler neler gÃ¶sterecek.

Åžunu sÃ¶yleyebilirim artÄ±k; Bir hafta sonra FenerbahÃ§e ile oynanacak bir maÃ§tan Trabzonsporâ€™un galip ayrÄ±lÄ±r. Ama O maÃ§ yok artÄ±k ve Galatasaray ile kupa maÃ§Ä± var. Buraya yazÄ±yorum. Galatasaray maÃ§Ä±nda da aynÄ± oyun sergilenirse mutlak bir galibiyet olacaktÄ±r.

SayÄ±n Åženol GÃ¼neÅŸâ€™in arkasÄ±nda olanlar kazanacak. LÃ¼tfen Onun arkasÄ±nda olalÄ±m ve Trabzonsporâ€™u gÃ¼zel gÃ¼nlere taÅŸÄ±yalÄ±m. Bu sene olmayabilir, gelecek sene iÃ§in de umutlu konuÅŸamam ama 2011 yÄ±lÄ± iÃ§in Åženol GÃ¼neÅŸ ve Trabzonspor TÃ¼rkiyeâ€™nin gururu olur. Avrupaâ€™nÄ±n korkulu rÃ¼yasÄ± olur.

Siz sevgili Trabzonspor taraftarÄ±na sesleniyorum. Yenilmeyecek takÄ±m yoktur, Trabzonspor da umulmadÄ±k yenilgiler alacaktÄ±r. Ama istikrar Ã§ok Ã¶nemli, eÄŸer her ÅŸeye raÄŸmen koÅŸulsuz destek verecek olan sizler olacaksÄ±nÄ±z. LÃ¼tfen Trabzonsporâ€™u koÅŸulsuz destekleyin.