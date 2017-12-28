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    Yine öğrenciler... 'Yine gıda zehirlenmesi'

    AA
    28.12.2017 - 00:09 | Son Güncelleme:

    Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin yurdunda kalan 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde bulunan lisenin yurdunda kalan öğrencilerden bazılarında mide bulantısı şikayetinin olması üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Yurda gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 16 erkek öğrenciyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yurtta kalan diğer öğrencilerde herhangi bir şikayetin olmadığını ve konuyla ilgili çalışma başlatıldığını aktardı.

    Etiketler: öğrenci , zehirlenme
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