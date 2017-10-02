Yine mi? Hobilerim sinemaya gitmek, kitap okumak, müzik dinlemek...

Bugüne kadar toplam kaç adet özgeçmiş inceledim bilmiyorum, ama 500’den fazla olduğuna eminim. Bu özgeçmişlerin %90’ında birbirine benzer hobiler vardı. Geri kalanlarda ise, kurumsal dünyada bir anda popüler olup bir iki sene içinde biten, yelken gibi akımlar çeşitlilik yaratıyordu. Peki gerçekten, bunlardan mı zevk alıyoruz, yoksa asıl hobilerimizin farkında mı değiliz?

Düz mantıkla bakacak olursak iş, hayatımızı belli bir standartta sürdürmek için para karşılığı saatlerimizi sattığımız bir zaman dilimi. Elbette yaptığımız işin sadece para değil tecrübe, anlam gibi geri dönüşleri de var ama bizi biz yapan şey, asıl olarak mesai saatleri dışında, kendimiz için yaptıklarımız. Peki biz gerçekten ne yapmayı seviyoruz, hobi diye yazdıklarımız aslında sadece öğrenilmiş şeyler olabilir mi?

Bugünlerde büyük küçük bütün şirketler, kuşak araştırmalarının peşinde. Emin olun, herkes sizleri tanımak ve hayatınıza nasıl anlam kattığınızı öğrenmek istiyor. Açık olmanın tam sırası, çünkü sadece CV’nizin hobi kısmında dürüst olarak bile farklılık yaratabilirsiniz.

Şimdi aşağıya kendimde ve etrafımda gözlemlediğim kısa bir hobi listesi yapıyorum. Bir bakın, belki aklınıza bir şeyler gelir.

Emlak sitelerinde gezinmek

Çok acayip bir şekilde, birçok insan buna bayılıyor. Bunun hobileri olduğunu fark edip rahat rahat bakamadıkları için de, sürekli bir şeyler alma satma ve taşınma planlarıyla karşınıza geliyorlar. Alternatif olarak, Airbnb’de dünyanın bambaşka yerlerindeki evleri incelemek de hatrı sayılır bir hobi.

Salata ya da makarna sosu yapmak

Genel olarak “yemek yapmak” da yazılabilir, ama bu konuda spesifik bir tercihiniz varsa, belirtmekte fayda var. Yemek yapmaya bayılmayan, ama makarna soslarında uzman bir sürü insan var.

Yeni müzik grupları keşfetmek

Müzik dinlemeyi elbette herkes sever, ama herkes bu konuda yenilikçi değildir. Güvendiğiniz bir spotify listeniz varsa, Sofar gibi organizasyonları takip ediyorsanız, Norveç’te yeni duyulmaya başlayan bir grubu ilk siz duyuyorsanız, bunu belirtmekte fayda var.

Dekorasyon mağazası gezmek

Çok saçma gibi duyulsa da, dekorasyonla ilgilenen herkes buna bayılır. Sürekli kanepe ya da avize değiştirmek mümkün olmadığı için, modelleri inceleyerek zamanını geçirebilir.





İlk duyulduğunda çok saçma gelse de, biraz düşününce etrafınızda benzer şeyleri seven insanlar olduğunu fark edeceksiniz. Sahi, siz ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz?

Yazan: Yeşer Sarıyıldız