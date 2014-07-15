İkili birlikte çıktıkları yemeğin fotoğraflarını Instagram hesaplarında paylaştı. Lerzan Mutlu fotoğrafın altına "1996 İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bana bakarken dört kapalı arabayı hatcback yapmanla hayatıma girdiğin güne uzun süre söylendikten sonra varlığına zor da olsa alıştım. Beni kızdırdığın zamanlarda pençemi çıkarsam da sana düşman olamam. Yine mi barıştık nasıl kandırdınız beni. Ama iyi oldu galiba, hoşgeldin" yorumunu yaptı. Alişan da aynı fotoğrafı paylaşarak şu yorumda bulundu: "Ben de hayatımda 2 yıldır bir eksik var diyordum, senmişsin. Hoşgeldin, lütfen artık bu son olsun."Lerzan Mutlu Alişan'ın kendisinin işlerine taş koyduğu iddiasıyla kırgınlık yaşamıştı. O dönemlerde Demet Akalın'la da kavgalı olan Alişan için Twitter'da 'kadın gibi' ifadesini kullanmıştı.

Neden küsmüşlerdi



Lerzan Mutlu üç kez söz verip programına gelmeyen Alişan'a şu sözlerle sitem etmişti.



"Alişan beni sinirlendirdi. 15 senelik arkadaşım... 8-9 senedir bu işi yapıyorum. Her programımda bana bir gün verir. O gün gider başka yere çıkar. Bunu 3 keredir yapıyor. Ben de delirdim. Çünkü erkekliğin , delikanlılığın kitabını yazan bir adamın Demet Akalın dan ders alıp; söz verince tutması gerekir. Birazcık sözünün arkasında durmayı öğrenecek. Erkeklik söz vermektir. Ayıp!.. hiç delikanlıyım diye ortalarda dolaşmasın..." şeklinde açıklama yapmıştı.