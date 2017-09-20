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    Yine mevsimlik işçi kazası: 2'si ağır 13 yaralı

    AA
    20.09.2017 - 20:45 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 21:25

    Düzce'nin Çilimli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mustafa Çizik idaresindeki 27 GH 218 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Karaçörtken köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole devrildi.

    Yaralanan sürücü ve minibüsteki Eray, Cihat, Zeynep, Meral, Esra ve Songül Çizik ile ismi henüz öğrenilemeyen 6 kişi; çevredeki vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
    Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, kazada yaralanan işçilerin kente fındık toplamak için geldiği belirtildi.

    Etiketler: Mevsimlik işçi , Trafik kazası , Düzce
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