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    Yine koca dehşeti: Uzaklaştırma kararı biter bitmez vahşet

    İHA
    05.10.2017 - 21:09 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ’da evden uzaklaştırma kararı biten koca, tartıştığı eşini 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

    Olay, Tekirdağ’ın Merkez ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Konakları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden uzaklaştırma kararı biten H.Y. (66), karısı Fatma Y. (53) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.Y. eşi Fatma Y.’yi 16 yerinden bıçakladı.

    ÇEMBERE ALINDI

    Ayrı yaşadığı karısını 16 bıçak darbesi ile yaralayan H.Y., olayın ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri 16 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Fatma Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis inceleme yaptı.

    DİNLENME TESİSLERİNDE YAKALANDI

    Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Tekirdağ Malkara yolunda bir dinlenme tesisinde arabayla park halinde olduğunu tespit etti. Olay yerine giden polis ekipleri saklanmaya çalışan kocayı gözaltına aldı.

    Fatma Y.’nin cesedi ise savcılık incelemesi ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi Morguna gönderildi.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Tekirdağ , cinayet , Cinayet , malkara , Malkara
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