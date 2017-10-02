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    Hürriyet >Gündem>Yine kadın cinayeti... Bu kez Tokat Erbaa'da

    Yine kadın cinayeti... Bu kez Tokat Erbaa'da

    AA
    02.10.2017 - 23:27 | Son Güncelleme:

    Tokat'ın Erbaa ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.

    Tekstil fabrikasında çalışan 4 çocuk annesi Arzu Dikal (42), servis aracından inip Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vuruldu.

    Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Dikal, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
    Acı haberi alarak hastaneye gelen kadının yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

    Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Etiketler: Kadın cinayeti , Cinayet , Tokat
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