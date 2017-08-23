Yine gövde gösterisi... Kim Jong-un yeni füzeleri inceledi!

Reuters'ın paylaştığı son fotoğraflarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir tesiste yeni füze tasarımlarını incelediği görülüyor. KCNA tarafından dünyaya servis edilen fotoğraflarda balistik füze programı için katı yakıtlı motorlar üreten tesis görülüyor. Kim Jong un, 'Pukguksong-3' ve 'Hwasong' ya da 'Mars' adlı füzelerin çizimlerini inceliyor.

ABD merkezli Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Çalışmaları Merkezi uzmanlarından Michael Duitsman, fotoğraflardaki 'Pukguksong-3' adlı füzenin şimdiye kadar ilk kez görüldüğünü ifade ediyor.

Kuzey Kore ve ABD arasında Nisan ayından bu yana yüksek gerilim var. Ay başında ABD lideri Trump, Kuzey Kore'ye savaş açabileceğini söylemiş, Kim Jong-un ise Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprağı Guam Adası'nı füzeyle vurabileceğini duyurmuştu.

Kuzey Kore, ilk kıtalararası balistik füzelerini Temmuz ayında denemişti.