Yine de teşekkürler Galatasaray

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Hep senin Avrupa maçını bekledik.Kuraları bekledik, hakemleri bekledik.Günler saydık, saatler saydık, dakikalar saydık.Heyecanımıza heyecan kattık, dertlerimizi unuttuk,Evde herkesi susturup televizyonun karşısına oturduk.Ne kadar başka takımlı olsak da, seni bekledik.İyide oynasan, kötüde oynasan terlerimizi sildik.Yediğin gollerden sonra içimizden “hadi” dedik.“Bir daha” dedik, “al şu maçı” dedik.Bağırdık, çağırdık, hop oturup hop kalktık.Düşüncelerimizi kaleme aldık, iyi, kötü ne varsa yazdık.Demek ki buraya kadarmış. Olsun.Bizlere aylardır yaşattığın heyecan için yinede teşekkürler.Türkiye yi Avrupa da temsil ettiğin için, binlerce teşekkürler.

Sabah gazeteleri gözden geçirirken, Feldkamp’ın bir açıklamasını okudum. “0-0’a oynamasını öğrenmeliyiz” diye bir demeci vardı. Çok doğru. Herhalde kesin Bülent Korkmaz ile görüşmüştür diye düşündüm. Fakat Bülent Korkmaz resmen tribünlere oynadı.

Bazı maçlar vardır, kesin galip gelip gelmek zorundasın. Bazı maçlarda beraberliğe oynamak zorundasın. Bazen de çapraz eşleşmeler nedeni ile yenilmek zorundasın, grup maçlarında çok olur.( Bu turnuva maçlarında geçerlidir.)

Galatasaray defansını çoğaltıp, yani çift sağ bek, çift sol bek ve çift stoper oynatarak maçı soğutup, zamana ve 0-0’a oynayabilirdi. Bu taktikle gol yemeden gol bile atabilir, maçtan galip ayrılabilirdi. Çünkü önemli olan turu geçmekti.

Yinede skor 2–0 iken forvet oyuncuları, dışarı alıp, defans oyuncuları sahaya sürüp defansı daha diri tutup, tek top oynayarak yine zaman geçirebilirdi. Olmadı.

Yinede teşekkürler Galatasaray. Buraya kadar gelmek bile büyük bir başarı.

Teşekkürler.