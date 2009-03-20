Yine de teşekkürler Galatasaray

Kadir Esaspehlivan yazıyor
Sabah gazeteleri gözden geçirirken, Feldkamp’ın bir açıklamasını okudum. “0-0’a oynamasını öğrenmeliyiz” diye bir demeci vardı. Çok doğru. Herhalde kesin Bülent Korkmaz ile görüşmüştür diye düşündüm. Fakat Bülent Korkmaz resmen tribünlere oynadı.
Bazı maçlar vardır, kesin galip gelip gelmek zorundasın. Bazı maçlarda beraberliğe oynamak zorundasın. Bazen de çapraz eşleşmeler nedeni ile yenilmek zorundasın, grup maçlarında çok olur.( Bu turnuva maçlarında geçerlidir.)
Galatasaray defansını çoğaltıp, yani çift sağ bek, çift sol bek ve çift stoper oynatarak maçı soğutup, zamana ve 0-0’a oynayabilirdi. Bu taktikle gol yemeden gol bile atabilir, maçtan galip ayrılabilirdi. Çünkü önemli olan turu geçmekti.
Yinede skor 2–0 iken forvet oyuncuları, dışarı alıp, defans oyuncuları sahaya sürüp defansı daha diri tutup, tek top oynayarak yine zaman geçirebilirdi. Olmadı.
Yinede teşekkürler Galatasaray. Buraya kadar gelmek bile büyük bir başarı.
Teşekkürler.