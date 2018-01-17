Yine CASA... 3 şehit

YOĞUN SİS

Bu sırada uçağın, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkisinde düştüğüne dair köylülerden ihbar alındı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda 112, itfaiye ve askeri ekipler sevk edildi. Isparta valisi Şehmus Günaydın, bölgede yoğun sisin etkili olduğunu belirterek, ilk ekibin helikopterle kısa sürede enkaza ulaştığını söyledi. Vali Günaydın, “Bölgede yoğun sis var. Karadan ulaşmak son derece güç. Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter olaydan kısa süre sonra enkaza ulaştı. Karadan yol olmadığı için bir de yağış olduğu için çamurdan gitmek zorunda arkadaşlar” dedi. Ekipler enkaza ulaştı ancak uçaktaki Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit olmuştu.

İKİSİ ORDULU

Şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ile Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı’nın Ordu’daki aileleri, acı haberle yıkıldı. Eşi ve 2 kız çocuğu ile birlikte Eskişehir’de yaşayan Binbaşı Karamustafa’nın şehit olduğu haberi Fatsa’da yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi alan baba Sebahattin ile anne Nezaket Karamustafa gözyaşlarına boğuldu.

*Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı

Anne Nezaket Karamustafa, “Canım yavrum, senin bu haberinimi alacaktım, iki kuzumu kime bıraktın yavrum, gururlu oğlum” diyerek ağıt yaktı.

*Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa

Şehit Yüzbaşı Odabaşı’nın Altınordu’da yaşayan annesi İnci, babası Mehmet Şefik Odabaşı çiftine de acı haber verildi. Şehit, 2 çocuk babasıydı.

Şehit Arlı’nın Eskişehir’de yaşayan eşi Berna Arlı’ya ve Kütahya’da yaşayan annesi Hava Arlı’ya acı haber ulaştırıldı.





*Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı

CN-235 SABIKALARI

Türkiye, CASA kazalarıyla 2001’de tanıştı. O yıl arka arkaya 3 CASA uçağı düştü, toplam 38 şehit verildi. İlk kaza Ocak 2001’de yaşandı. CASA CN-235 tipi uçak Kayseri’de düştü, 3 asker şehit oldu. İkinci olay 4 ay sonra gerçekleşti. Diyarbakır’dan havalanan ve Bordo Bereliler’i taşıyan CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düştü. 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er şehit oldu. Türkiye, 34 şehidin şokunu atlatamadan üçüncü CASA faciası 2001 Mayıs ayında Ankara’da yaşandı. CN-235 tipi uçak, Akıncı’dan kalktığı deneme uçuşu sırasında piste çakıldı. Uçakta, İspanyol 1. Pilot J. L. Gasco De La Calle, 2. pilot Eugenio Munoz, uçuş mühendisi Daniel Haro ile TAI uçuş mühendisi Emin Kıran hayatını kaybetti. Dört personel de CASA’lar konusunda uzmandı.

‘NEDEN GELDİNİZ?’

ASTSUBAY Ömer Kadir Arlı’nın Kütahya’daki annesine acı haber ulaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri ve askeri erkânın zile bastığını gören anne, oğlunun şehit olduğunu anlayarak feryat etti. Anne Hava Arlı’nın ”Neden geldiniz? Ne oldu?” soruları üzerine askeri erkanda bulunan komutanlar, “Hava Anne ziyaretine geldik” diye cevap verip içeri girdiler. Acılı anne sakinleştirildikten sonra askeri erkan aileye oğullarının şehit olduğu bilgisini verdi. Fenalaşan şehidin annesi, ambulansla oğlunun Eskişehir’deki evine götürüldü.