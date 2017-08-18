Yine aynı taktik! Barcelona'da terör

Terör Avrupa’nın kalbini bir kez daha vurdu. İspanya’nın Barcelona şehrinin turistik Las Rablas caddesinde bir minübüs yerel saatle 17:05’te yayaların arasına daldı. ‘Terör saldırısı’ olarak değerlendirilen bu olayın haber ajanslarına düşmesinden çok kısa bir süre sonra ise silahlı saldırganların ‘Luna de İstanbul’ adlı bir Türk restoranına girdiği ve içeridekileri rehin aldığı öne sürüldü. Ancak bu iddia güvenlik güçleri tarafından yalanlandı. Polis saldırganın Las Rablas yakınlarındaki bir barda kıstırıldığı yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



POLİS RESMİNİ YAYINLADI

Katalonya Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Joaquim Forn saldırı sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin ise yaralandığını belirtti. Yayaları ezen minibüsü kullanan saldırganın olay yerinden yürüyerek kaçtığı ifade edildi. İspanya’nın en prestijli gazetelerinden El Pais, kamyoneti kullanan zanlının 28 yaşındaki Driss Oukabir olduğunu yazdı. Bu bilgi resmi makamlarca teyit edilmiş değil ancak Fas asıllı şahsın saldırıda kullanılan aracı kiraladığı Barcelona polisi tarafından da doğrulandı. Polisin kamyonetin içerisinde İspanyol pasaportu bulduğu öğrenildi. İngiliz Reuters haber ajansının bildirdiğine göre; saldırıyı propaganda ajansı Amaq üzerinden DEAŞ üstlendi.







TANIKLAR DEHŞETİ ANLATTI

Görgü tanıkları, saldırının ardından insanların çığlıklar içinde kaçıştığını ve çevredeki kafelere sığınmaya çalıştığını söyledi. Katalan televizyon kanalı TC3’e konuşan bir taksi şoförü, kamyonetin zigzaglar çizerek giderek insanları ezdiğini söyledi. Saldırı sadece 3 metre önünde yaşanan Liam Searle (22) adlı bir tanık ise “Herkes bir şeylerin arkasında saklanıyordu. Kimse ne olduğunu anlamadı. Gürültüler duyduk ve herkes kaçtı” dedi. Barcelona’da tatil yapan Rhys Richards ise “Kalp masajı yapılan bir kişinin yerde yattığını, bir diğer kişinin ise yerde hareketsiz durduğunu gördüm. Berbattı, korkunçtu” dedi. BBC’ye konuşan Aamer Anwar adlı görgü tanığı aniden bir çarpma sesi ve ardından çığlıklar duyduklarını, polisin ‘saniyeler içinde’ olay yerine geldiğini söyledi.

CIA İKİ AY ÖNCE UYARMIŞ

El Periodico gazetesi Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) iki ay önce La Rambla caddesinin terör saldırısına sahne olabileceği yönünde bir istihbaratı İspanyol yetkililerle paylaştığını yazdı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washinton yönetiminin Barcelona’daki saldırının soruşturulması noktasında İspanyol yetkililere yardıma hazır olduğunu söyledi.







ARAÇLAR SİLAH GİBİ KULLANILIYOR

Avrupa geçen yıl Temmuz ayından bu yana araçların ‘silah’ gibi kullanıldığı saldırılarla sarsıldı. İşte o saldırılar:



14 Temmuz 2016: Tunuslu Muhammed Lahouaiej Bouhlel, Bastille Günü kutlamaları sırasında aracıyla deniz kenarındaki meşhur Promenade des Anglais caddesindeki yayaların arasına daldı. Korkunç olayda 86 kişi hayatını kaybetti.



19 Aralık 2016: Tunuslu Anis Amri, Berlin’deki Breitscheidplatz’da kurulan Noel Pazarı’na kamyonla daldı; 12 kişiyi ezerek öldürdü.



7 Nisan 2017: Özbek Rahmat Akilov, İsveç’in başkenti Stockholm’de kamyonla mağazaya girdi. Olayda 4 kişi öldü.



22 Mart 2017: İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Köprüsü üzerinde bir araç yayaları ezdi. Sürücü araçtan inerek bir polis memurunu bıçakla öldürdü. İki olayda 5 kişi hayatını kaybeti.



3 Haziran 2017: 3 cihatçı başkentteki London Bridge’de kamyonetle yayaları ezdi, sonrasnda etraftaki insanları bıçakladı. Saldırıda 8 kişi öldü.



9 Ağustos 2017: Fransa’nın başkenti Paris’te lüks bir saldırgan aracıyla askerleri ezdi. Altı kişi yaralandı.



12 Ağustos 2017: ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı bir saldırgan, solcu göstericilerin arasına aracıyla girdi. Bir kişi hayatını kaybetti.







DÜNYA LANETLEDİ

Barcelona’daki saldırı Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aralarında bulunduğu liderler tarafından sert bir dille kınandı. Başbakan Yıldırım’ın açıklaması şöyle: “Barcelona’da gerçekleştirilen menfur saldırıları derin bir üzüntüyle öğrendik. İnsanlığı ve evrensel değerlerimizi hedef alan bu alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz. Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede, dostumuz ve müttefikimiz İspanya ile işbirliği ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.” AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “Düşüncelerim kurbanlar ve bu korkakça saldırıdan etkilenen masum kişilerle” dedi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise “Böylesine saldırılar bizi asla sindiremez” ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de “Terörle mücadelede biraradayız” mesajını paylaştı.



BAŞBAKAN OLAY YERİNDE

Olay sonra Barcelona’ya hareket eden İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Twitter’dan “Teröristler barbarlık karşısında özgürlüğe aşık birleşmiş insanları asla mağlup edemeyecek. Tüm İspanya kurbanlar ve aileleriyle birlikte” yazdı.



