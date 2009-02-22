Yine aynı senaryo

Şerife Çaldenk yazıyor

Ankara'nın soğuk havasında ve bu sezonun icadı suni çim sahada kayboldu Fenerbahçe.Sarı Lacivertliler maçın ilk yarısında "Duran Top" un Deivid'in ayağına çarparak gol olmasından sonra tamamen dağıldı.Son dakikalara kadar gol atmak için değil gol yememek için uğraş verdi.Gençlerbirliği ise gol atmak için.İkinci yarıda yapacağı değişikliklerle iyice defansa çekilir ve oyunu keyifsiz bir hale sokar derken Gençler Birliği tam tersini yaptı.Onun yerine Fenerbahçe'yi kendi sahasına hapsettiler ve ardı ardına gol pozisyonları yarattılar.Sanki önde olan, gol atması gereken taraf kendileriymiş gibi oynadılar.Zaten ikinci yarıda Samet Aybaba forvet Kahe 'yi oyuna sürünce anlaşıldı ki daha çok gol istiyordu.Ama buna Volkan geçit vermedi.Yediği gol dışında - o golde de hatası var denemez - kalesinde gol görmedi.Takımın en iyisi aslında o diyebiliriz.Ancak şu da aklımdan geçmedi değil.Belki Volkan daha çok gol yemeliydi ve bu mağlubiyet daha çok içine işlemeliydi hem futbolcuların hem de yöneticilerin.Taraftarların içine işlediği kadar.O zaman birileri gider, birileri kalır; takım kendine çeki düzen verirdi.

Ne maça başlayanlar ne de sonradan girenler hiçbir şey yapamadılar Fenerbahçe'de.

Birkaç gol teşebbüsünden başka elle tutulur bir oyun kuramadılar.

Ve yine üç puanı rakiplerine bırakıp evlerine döndüler.

Haftaya oynanacak Sivas maçına Carlos'tan yoksun ve bu büyük darbeyle hazırlanacaklar.