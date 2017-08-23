MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Yine aynı bölge, yine aynı vahşet

    Yine aynı bölge, yine aynı vahşet

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 12:57Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 13:02

    Antalya’da 2 aylık yavru kedi, derisi kesici bir aletle vahşice yüzülmüş halde bulundu. Veterinerde derisi tekrar dikilen kedi tedavi altına alındı. Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Grubu Sözcüsü kedilerin aynı bölgede sürekli şiddete maruz kaldığını söyledi.

    Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde yaşayan hayvansever Cansu Oktar, 2 gün önce akşam saatlerinde köpeğini yakınlardaki parka dolaştırmaya çıkardı. Bir süre sonra köpek, parktaki çalılık alanda bir yavru kediyi yaralı halde buldu. Köpeğinin sürekli havlamasından şüphelenen Oktar, yavru kedinin kanlar içinde olduğunu gördü. Kediyi hemen yakınlardaki bir veteriner kliniğine götüren Cansu Oktar, tedavisini yaptırdı. Veteriner hekim, kedinin kesici bir aletle derisinin yüzüldüğünü belirledi. Burada derisi dikilen kedinin tedavisine klinikte devam ediliyor.

    "HEP AYNI BÖLGEDE OLUYOR"

    Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Grubu Sözcüsü Tuğba Kamsız, Güzeloba, Düdenpark ve Astur Sitesi bölgesinde kedilerin sürekli şiddete maruz kaldığını söyledi.

    EMNİYET VE BELEDİYE İLE GÖRÜŞÜLDÜ

    Kedinin derisinin vahşice yüzülmesinden büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Kamsız, "Gerekli önlemlerin alınması için öncelikle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la görüşme yaptım. Şikayet dilekçelerimizi valilik ve kaymakamlığa ulaştırdım. Emniyetle görüşmeye hazırlanıyoruz. Çünkü hep aynı bölgelerde hayvanlara zarar veriliyor. Bugün hayvanlara zarar veren kişi, yarın bize zarar verebilir" dedi.

    Yine aynı bölge, yine aynı vahşet

    Etiketler: kedi , şiddet , işkence , Antalya
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri