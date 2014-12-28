Yılmaz Urfalı değil Adanalı

Çehre, sanatçının memleketinin Adana olduğunu söyledi.



Çeşitli sivil toplum kuruluşları, 1984 yılında Fransa’da hayatını kaybeden Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’ı Yılmaz Güney’in mezarının memleketi olarak bilinen Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine getirilmesi için çalışma başlattı. Güney’in eski eşi Nebahat Çehre ise Güney’in memleketinin Şanlıurfa değil, Adana olduğunu söyledi. Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Çehre, söz konusu girişimle ilgili sorular üzerine “Bu çalışmalardan hiç haberim yoktu, şimdi sizlerden duydum. Buna benden sonraki ailesinin karar vermesi lazım” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Siverek’te yaşamıyordu Yılmaz. O Adanalı. Adana’da doğdu. Siverekli değil yani, yanlış bilgi bu. Sonuçta ölmüş bir insan, arzusu neydi bilinmez ama nerede olursa olsun, huzurlu yatsın. Nur içinde yatsın.”