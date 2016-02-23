Yılmaz Morgül'den özlü sözler...

* Sürüden ayrılan koyun bir düşünsün ki bu bir oyun.



* Ben insanları kitap gibi okurum ama sonuçta kendi bildiğimi okurum.

* Ben bu adada birisine dönüp 2 dakika adam ol desem ‘kaç dakikam kaldı Yılmaz Bey’ diye soracak insanlar var.

* Hiç kimsenin mecbur istikameti değilim, hiç kimse de benim çıkmaz sokağım değil. Benim sokağım da belli istikametimde ben buraya yarışmaya geldim, kumda oynamaya değil. Ben buraya yarışmaya geldim. Kum falı bakmaya değil.









* İnanç her şeydir, güç her şey değildir. İnanırsanız güçlü olursunuz ama sadece güçlü iseniz inancınız yoksa siz baştan kaybetmiş demeksinizdir.

* Kimse gençliğine, yaşına güvenmesin çünkü güç önemli değildir, güç hiçbir şey değildir. En önemli olan şey inanmaktır. İnanırsan güçlenirsin, güçlenir sen de başarırsın. Bu Yılmaz Morgül, Survivor’daki en büyük formül.