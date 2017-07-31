Yılmaz Morgül: Politikaya gireceğim

Politikadan müziğe kadar pek çok konuda can alıcı açıklamalarda bulunan Yılmaz Morgül, müzikten politikaya kadar farklı konular hakkındaki görüşlerini açıkladı. Yılmaz Morgül sahte Youtube tıklanmaları satın alanlara “paranıza yazık” derken, albüm yapan sosyal medya fenomenlerine de “sahte şöhretler” diyerek yüklendi. Morgül, yakında siyasete girmeyi de düşündüğünü söyledi ve özellikle bu isteğin takipçileri tarafından geldiğini ve takipçilerinin “çare Morgül” sloganı ile bunu desteklediklerini söyledi.

TÜRKİYE’DE SADECE SESİ OLANLAR ŞARKI SÖYLESİN

Yılmaz Morgül, “Ben Pop şarkılarını leblebi çekirdek gibi okuma yeteneğine sahibim. Ben star Popçuyum deyip de gelip sahnede benimle Klasik Türk Müziği eserlerini leblebi çekirdek gibi okuyabilecek bir tane ses var mı, bir sanatçı var mı? Varsa onu sahneme davet ediyorum. Bütün müzik kanallarının ve radyo mikrofonlarının karşısına davet ediyorum onları. Gelsinler milletin önünde şarkı söyleyelim. Ben şöyle bir propaganda başlatmak istiyorum: Türkiye’de sadece sesi olanlar şarkı söylesin, sahneye çıksın” diyerek, pop müzik yorumcularının yetersiz bir vokal tekniğine sahip olduğunu söyledi.

Son günlerdeki tartışma konularından biri olan sahte You Tube tıklamaları ile ilgili yorumlarda bulunan Yılmaz Morgül, “Madonna gibi dünya starlarının son eserleri 50 milyonla 250 milyon arası dinlenme, izlenme oranları kazanmışken, görüyorum ki bizim Pop müzik starları ki daha dün çıkmış, hiçbir altyapısı yok, daha bir şarkısıyla meşhur olma yoluna girmiş bir yıldızcık adayı; 200, 300, 500 milyon izlenme oranı var. Siz kendinizle dalga mı geçiyorsunuz, yazık değil mi oraya harcadığınız paralara! Arkadaşlar şarkınız bir dinlensin. Zaten popüler şarkılar biliyorsunuz ki bir ile üç ay arası dinlenir ve fastfood gibi hemen çöpe atılır, hemen bir şarkı çıkar çünkü piyasaya. Sizin bir kalıcılığınız yok arkadaşlar, en azından yeni yola çıkmışken kendinizi bu şekilde kandırmayın. Paralarınızı harcamayın. Gidin, sahneye çıkabilecek performans yapabilecek yerler arayın kendinize. Ama siz zaten olmayan sesinizle hiçbir sahnede olamazsınız, olsanız da zaten playback ile bu sahnede olma şansını yakalıyorsunuz” dedi

“Bir de hiç sesi olmayan hiçbir müzik geçmişi, altyapısı olmayan sözüm ona kendilerini sosyal medyada star ilan eden fenomenler maalesef Single’lar çıkarmaya başladılar, sahne performansları yapmaya başladılar. Sesi olduğunu zanneden star adayları var. Çok yazık. çok üzülüyorum, gerçek sanatçılar evlerinde ekmek bekliyorlar, iş bekliyorlar. Çok önemli bestekarlar bile Çanakkale’de pazarda limon, balık satıyorlar. Bunlar hak etmedikleri paraları kazanıyorlar.”

"POLİTİKAYA GİRECEĞİM"

Yılmaz Morgül, hayranlarını ve müzik kamu oyunu şaşırtan bir açıklamada da bulundu. Siyasete girmeyi düşündüğünü söyleyen Yılmaz Morgül, “Şimdi duvarlara yeniden Çare Morgül yazmaya başladılar. Bunu nedenlerini araştırıyorum, soruyorum. Diyorlar ki, doğru örnek istiyoruz artık. Adınızı skandallara sansasyonlara karıştırmadınız. Sadece sesiniz ve duruşunuzla kendinizi dile getirdiniz diyorlar. Siyasetten kendimizi yadsıyamıyoruz. Duvarlara Çare Morgül yazılmasının nedenlerinden biri olarak da bunu görüyorum. O arenada da belki yıllar sonra siyasetçi adayı olarak bu hakları savunabilmek adına politikaya girebilirim. Dünya Türkiye’ye baktığında, Türkiye’nin bir müzik adamı, bir ses sanatçısı bir Başbakanı veya Bakanı var dedirtmek istiyorum. Hakları korumak için, hakları elde emek için politikaya gireceğim” diyerek siyasete yeşil ışık yaktığını açıkladı.

(İHA)